Il tempo migliora: inizio settimana tra nuvole e sole - BergamoNews

Al via l’ultimo scorcio di novembre, imbiancato dalla neve nelle valli bergamasche. Che tempo farà in questo inizio settimana lo spiega Antonio Marioni di Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Dopo il passaggio perturbato della giornata di domenica il tempo sulla Lombardia va ristabilendosi con la saccatura che trasla in queste ore verso est lasciando spazio a delle schiarite e a un cielo migliore almeno sino a mercoledì.

Lunedì 29 novembre 2021

Tempo Previsto: al mattino nuvolosità variabile, più consistente sulle Alpi più settentrionali di confine dove potranno registrarsi deboli nevicate. Su Prealpi, pianure e Appennino tempo asciutto. In giornata aperture ampie tranne che su Alpi più settentrionali di confine dove permarranno addensamenti e qualche debole nevicata.

Temperature: massime in pianura in lieve aumento e comprese tra 7 e 9°C. Minime in sensibile calo e comprese tra -3 e 4°C con valori maggiori nei grossi centri urbani.

Martedì 30 novembre 2021

Tempo Previsto: cielo poco nuvoloso su tutta la regione con solo qualche addensamento su Alpi più settentrionali di confine. Precipitazioni assenti.

Temperature: massime in pianura in lieve aumento e comprese tra 8 e 10°C. Minime stazionarie e comprese tra -3 e 4°C con valori maggiori nei grossi centri urbani.

Mercoledì 1 dicembre 2021

Tempo Previsto: cielo poco nuvoloso sino al primo pomeriggio, poi tendenza ad aumento delle nubi, ma con precipitazioni assenti ovunque.

Temperature: massime in pianura stazionarie e comprese tra 8 e 10°C. Minime in lieve aumento e comprese tra -2 e 5°C con valori maggiori nei grossi centri urbani.

