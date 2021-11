Col furgone tampona un camion lungo la A4: muore un 40enne - BergamoNews

Un uomo di 40 anni ha perso la vita nella mattinata di lunedì 29 novembre lungo l’autostrada A4, nel tratto compreso tra Agrate e Monza: l’incidente attorno alle 9.

Lo schianto è avvenuto subito dopo l’uscita di Agrate, sulla carreggiata che viaggia in direzione Milano: secondo una prima ricostruzione, per cause ancora in fase di accertamento, il 40enne alla guida di un furgone avrebbe tamponato un camion che lo precedeva.

L’autista è morto nell’impatto, tremendo, mentre il 54enne alla guida del camion non ha riportato conseguenze e non è stata necessaria l’ospedalizzazione.

Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica, insieme al personale dell’Ats di Novate: i medici hanno potuto solo constatare il decesso del 40enne.

In zona si sono formate lunghe code: attorno alle 10.30 erano arrivate a 3 chilometri.

