Blanca, Lucy o Cattivi vicini? La tv del 29 novembre - BergamoNews

Per la prima serata in tv, lunedì 29 novembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Blanca”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Fantasmi”: il corpo del sedicenne Camillo viene ritrovato in un antico palazzo nobiliare. Il caso interessa da vicino Liguori, l’affascinante collega di Blanca: lo stabile appartiene alla sua famiglia e vi sono legati ricordi dolorosi per lui. Il sospettato è proprio lo zio di Liguori: Blanca cerca la verità, mentre prova a stare vicino a Lucia ed è divisa tra Liguori e Nanni, il suo amico chef. Intanto, dal passato, torna qualcuno a mettere in dubbio la sua credibilità.

RaiDue alle 21.20 proporrà il documentario “La vera storia della Uno bianca”. 24 morti, 103 feriti, oltre un centinaio di azioni criminali: questo è il bilancio della guerra condotta dalla banda della Uno bianca che, dal 1987 al 1994 ha agito praticamente indisturbata, a Bologna, nella Romagna, arrivando a colpire fino a Pesaro…

Su RaiTre alle 21.20 andrà in onda “Report”, il programma d’inchieste condotto da Sigfrido Ranucci.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Quarta Repubblica”, il talk-show condotto da Nicola Porro.

Su Canale5 alle 21.30 spazio al “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “Lucy”; su Rai4 alle 21.20 “Lucky”; su La5 alle 21.05 “Un sogno per domani”; su Iris alle 20.55 “Barriere”; e su Italia2 alle 21.10 “Cattivi vicini”.

Rai5 alle 21.15 proporrà la visione di “Sciarada – Il circolo delle parole – L’altro ‘900: Andrea Zanzotto”. A cento anni dalla nascita, studiosi e amici ricordano l’opera e la figura di Andrea Zanzotto. Il paesaggio, il tempo, lo spazio e la lingua in un percorso nella scrittura del poeta veneto.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 il telefilm “Grey’s anatomy”; su La7D alle 21.30 la serie “Joséphine, Ange Gardien”; con Mimie Mathy; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

