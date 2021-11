Quasi 1 milione per il recupero del centro storico di Almenno San Bartolomeo - BergamoNews

Almenno San Bartolomeo. Grazie ad un contributo regionale a fondo perduto di 931 mila euro, l’Amministrazione comunale di Almenno San Bartolomeo potrà ristrutturare i locali della Villa dell’Amicizia, oggi inagibili e privi di impianti, e potrà procedere altresì alla riqualificazione della viabilità stradale e ciclopedonale del centro storico del paese. Il finanziamento rientra nei fondi destinati alla riqualificazione dei borghi storici da Regione Lombardia, che ha premiato in tutto 95 Comuni lombardi.

“Una grande soddisfazione per la nostra Amministrazione Comunale, anche perché era davvero da molto tempo che il Comune di Almenno San Bartolomeo non riusciva ad ottenere un finanziamento così cospicuo – spiega il sindaco Alessandro Frigeni -. Un progetto molto importante per il centro storico del nostro paese, in piena coerenza con le linee strategiche del PNRR (Piano Nazionale Resilienza ) che promuovono il riutilizzo del patrimonio immobiliare esistente; un sentito ringraziamento a Regione Lombardia per la sensibilità mostrata nei confronti del nostro territorio”.

“Una notizia entusiasmante per la comunità di Almenno San Bartolomeo – aggiunge Manuel Rota, assessore alle Opere Pubbliche – dopo un intenso lavoro da parte di tutta l’Amministrazione è stato possibile infatti intercettare questo importante contributo economico a fondo perduto di Regione Lombardia, doveroso il ringraziamento a tutto lo staff dell’Ufficio Tecnico Comunale guidato dall’ing. Loris Maggioni, con particolare riferimento al geom. Alessandro Rota del Servizio Opere Pubbliche che ha curato l’istruttoria, ringrazio anche l’Amministrazione Comunale di Roncola che ha condiviso l’impostazione di questo progetto”.

