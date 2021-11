Pradalunga: 6 milioni per scuola e palestra, il progetto spiegato in un'assemblea - BergamoNews

Pradalunga. Il progetto delle nuove scuole elementari di Pradalunga viene presentato alla cittadinanza dall’amministrazione comunale.

Un edificio unico in cui andranno a confluire le due primarie di Pradalunga e Cornale e che saranno un tassello del nuovo polo scolastico, collocandosi vicino alla scuola secondaria di primo grado.

“Faremo un’assemblea pubblica per presentare il progetto a tutta la cittadinanza il 3 dicembre in municipio – spiega il sindaco Natalina Valoti -. L’accorpamento delle due scuole primarie in un nuovo edificio nella zona delle scuole medie nasce da necessità demografiche, ma anche didattiche e di sicurezza”.

Il calo demografico, infatti, ha ridotto notevolmente i numeri dei bambini: “La nuova primaria sarà calibrata per circa 200 studenti”.

Accanto alla scuola elementare e alle medie, l’Amministrazione spera di realizzazione anche una nuova palestra. “Servirà innanzitutto per le due scuole, ma anche per tutta la comunità: potrà ospitare le attività sportive del paese, in spazi più adeguati rispetto all’attuale palestra delle medie, che è abbastanza vetusta e dovrebbe essere abbattuta”.

I costi del progetto sono ingenti: “Il progetto della nuova scuola ammonta a circa 4 milioni di euro, quello della palestra a 2 milioni: in tutto sono oltre 6 milioni di euro. Speriamo di riuscire a recuperare fondi nei bandi del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.

L’amministrazione Valoti sta progettando novità importanti anche per l’edificio delle medie. “È attualmente in corso il rifacimento della copertura e abbiamo anche per questo edificio alcuni progetti per l’efficientamento energetico. Pensiamo, infatti, a riqualificare tutto il polo scolastico”.

