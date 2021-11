Ncis Los Angeles, Jurassic World o Elle? La tv del 28 novembre - BergamoNews

Per la prima serata in tv, domenica 28 novembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Cuori”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Cuori a metà” e “Fino all’ultimo respiro”.

Nel primo, le condizioni di Cesare stanno peggiorando. Il primario ha bisogno di un cuore nuovo e vuole che sia proprio Alberto a – impiantarglielo. Alberto però, non è lucido: si sente in colpa per quello che è successo a Luisa e per i sentimenti che prova per Delia. Anche la cardiologa si sente a disagio in presenza del marito…

Nel secondo, all’ospedale arriva un nuovo direttore sanitario, che si dimostra fin da subito fedele alleato di Mosca. Cesare non è certo disposto ad arrendersi, ma ormai manca solo la firma del Consiglio e il capochirurgo avrà vinto. E così, mentre Alberto e Delia restano in ospedale per studiare i bollettini medici che sono arrivati dal Sudafrica, Cesare decide di tornare a casa…

Su RaiDue alle 21 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S Los Angeles”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Identità violate”: la squadra arresta Rashed, un ragazzo in possesso di alcuni DVD dimostrativi di Al-Qaeda e di un sofisticato disco rigido. Durante la sua decriptazione, avviene una violazione nel sistema di comunicazione…

Su RaiTre alle 20 ci sarà una nuova puntata di “Che tempo che fa”, condotto da Fabio Fazio.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Controcorrente”, il talk-show condotto da Veronica Gentili.

Su Canale5 alle 21.30 l’appuntamento è con “All together now”, condotto da Michelle Hunziker.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 “Jurassic World – Il regno distrutto”; su Rai4 alle 21.20 “Elle”; su La5 alle 21.05 “Hearts of Christmas”; e su Iris alle 20.55 “Alexander”.

Rai5 alle 21.20 trasmetterà il documentario “Di là dal fiume e tra gli alberi – Il leggendario regno di Komodo”, un bellissimo viaggio nella natura di questo parco indonesiano. A seguire, Gianfranco Anzini ci porta a scoprire l’area delle colline metallifere, in provincia di Siena, Grosseto, Pisa e Livorno.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip” e su Italia2 alle 21.10 “Mom”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

