La Cattedrale Vegetale, un “tempio naturale” all'ombra del Pizzo Arera - BergamoNews

Il silenzio della montagna accompagna con cautela la caduta delle foglie ormai secche dai rami.

I colori caldi dell’autunno confermano l’ormai imminente arrivo della stagione fredda, eppure la Cattedrale Vegetale non perde la maestosità che la contraddistingue.

Posta all’ombra del Pizzo Arera, l’opera di Giuliano Mauri rappresenta un vero e proprio esempio di “land art” permettendo ai visitatori di avvicinarsi alla natura e contemplarne la sua bellezza con rispetto.

Fortemente voluta dal Parco Regionale delle Orobie Bergamasche oltre che dai comuni di Oltre il Colle, Roncobello e Ardesio, la struttura venne installata nel 2010 poco dopo la morte del suo ideatore ed è composta da quarantadue faggi i quali rappresentano le “colonne portanti” della Cattedrale.

Alternate in sei file da sette colonne l’una con altezze che vanno dai cinque ai ventuno metri, quest’ultime rappresentano lo scheletro dell’ “edificio” che si espande su un seicentocinquanta metri quadrati suddivisi in cinque navate, come un vero e proprio monumento gotico.

A rendere ancor più affascinante il luogo sono le “impalcature” installate attorno alle piante, utili per poter sorreggere la loro crescita e progressivamente loro spazio con il passare degli anni.

La decisione di impiegare circa milleottocento pali di abete, seicento rami di castagno e altrettante migliaia di nocciolo ha ridotto al minimo l’impatto ambientale consentendo alla stessa di poter fare il proprio corso “liberando” sapientemente gli alberi dalle protezioni.

L’innovativo progetto proposto dall’artista lodigiano ha però rischiato di far la propria scomparsa il 28 ottobre 2018 quando la cosiddetta “Tempesta Vaia” ha distrutto buona parte della struttura.

I forti venti che hanno accompagnato l’intensa perturbazione hanno infatti raso al suolo le strutture in legno che sorreggono le piante, investendo in alcuni casi la staccionata che circonda il piccolo laghetto antistante.

La furia del maltempo non ha spazzato via completamente l’opera consentendo di conservare il clima di spiritualità offerto dalla stessa e di mostrare come la natura possa modificare l’ambiente con il passare nel tempo.

Seguendo proprio questa linea le autorità hanno deciso di non ripristinare le parti andate distrutte e permettere ai visitatori di osservare i segni lasciati dagli agenti atmosferici.

Fonti

