Fisco, Ribolla (Lega): "Bene taglio Irpef e Irap, stare vicini a cittadini e a chi fa impresa" - BergamoNews

“Bene l’intesa sul taglio dell’Irap per autonomi, professionisti e ditte individuali e la riduzione dell’Irpef per tutti. Obiettivi dell’azione politica della Lega, che punta da sempre alla riduzione delle tasse e ad un fisco più semplice, che aiuti chi fa impresa senza penalizzarlo con la burocrazia. Un primo passo su quest’ultimo punto si è avuto con l’accordo per l’eliminazione dell’Irap per le partite iva individuali, che, oltre a dare fiato a queste categorie colpite dalla crisi, porta con sé anche l’eliminazione della dichiarazione Irap, una semplificazione concreta da noi auspicata. La riduzione dell’Irpef a tutte le categorie aiuterà invece il rilancio dei consumi. Aziende e famiglie soffrono però anche il rincaro delle bollette: ora è il momento di intervenire per abbassare i costi, risparmiando sugli sprechi, come quelli relativi al Reddito di cittadinanza che è da riformare”.

Lo afferma Alberto Ribolla, deputato della Lega in Commissione Finanze.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!