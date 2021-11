Covid, 2.493 nuovi casi il Lombardia: 134 a Bergamo - BergamoNews

Il Ministero della Salute rende noto i dati sulla pandemia nelle ultime 24 ore. Sono 12.932 i positivi ai test Covid in Italia individuati nelle ultime 24 ore, sabato erano stati 12.877.

Sono invece 47 le vittime in un giorno – il dato è nazionale -, in calo rispetto a sabato quando erano state 90.

I DATI IN LOMBARDIA

Lombardia: 929.470 (29.660) (2.493)

Milano: 300.251 (855)

Brescia: 116.840 (284)

Varese: 95.851 (278)

Monza e della Brianza: 86.692 (212)

Como: 64.622 (185)

Bergamo: 58.882 (134)

Pavia: 47.874 (106)

Mantova: 39.542 (120)

Cremona: 30.299 (51)

Lecco: 26.766 (55)

Lodi: 18.788 (53)

Sondrio: 16.788 (72)

