Cielo molto nuvoloso con precipitazioni, con qualche schiarita - BergamoNews

Che tempo ci aspetta per questa domenica e per i prossimi giorni ce lo spiega Francesco Sudati con le sue previsioni per il Centro Meteo Lombardo.

ANALISI SINOTTICA

Una vasta e profonda circolazione depressionaria interessa gran parte dell’Europa e l’Italia, alimentata da aria polare marittima che nei prossimi giorni tenderà a valicare le Alpi provocando un deciso calo delle temperature.

Domenica 28 novembre 2021

Tempo Previsto: Su varesotto, comasco, milanese e pavese ampie schiarite già dal mattino con banchi di nebbia in pianura; generalmente soleggiato per il resto della giornata, salvo locali e brevi annuvolamenti.

Sulle rimanenti zone iniziali condizioni di cielo molto nuvoloso con precipitazioni in via di esaurimento già dal mattino, nevose oltre 400/600 m; nel corso della giornata tendenza a schiarite, ma con temporanei addensamenti, specialmente tra bergamasco e bresciano, associati a brevi e localizzati rovesci nevosi anche a quote di pianura. In serata ulteriore miglioramento, ad eccezione dell’alta Val Chiavenna, alta Val Malenco e della zona di Livigno, ove insisteranno molte nubi con deboli nevicate a carattere sparso.

Temperature: In pianura minime in calo e comprese tra +2/+4 °C, massime in calo e comprese tra +6/+8 °C.

Zero termico: 900-1100 m.

Venti: In pianura deboli occidentali.

In quota da moderati a forti settentrionali.

Lunedì 29 novembre 2021

Tempo Previsto: Su alta Val Chiavenna, alta Val Malenco e zona di Livigno molte nuvoloso con deboli nevicate a carattere sparso e intermittente possibili per tutta la giornata.

Altrove prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, salvo temporanei e locali addensamenti, ma senza fenomeni associati.

Favonio moderato a partire dal primo pomeriggio sulla zona del Lario e del varesotto, in successiva estensione al milanese e al pavese settentrionale, in esaurimento nel corso della tarda serata.

Temperature: In pianura minime in calo e comprese tra -3/+2 °C, massime in lieve aumento e comprese tra +8/+11 °C.

Zero termico: 1000-1200 m.

Venti: In pianura deboli occidentali, con rinforzi da nord nelle zone interessate dal favonio e raffiche fino a 40/50 km/h.

In quota da forti a burrascosi settentrionali.

Martedì 30 novembre 2021

Tempo Previsto: Sul settore alpino settentrionale prossimo al confine molto nuvoloso con deboli nevicate per gran parte della giornata.

Sulle rimanenti zone passaggi nuvolosi poco consistenti e prevalenza di ampi spazi soleggiati durante le ore centrali.

Temperature: In pianura minime stazionarie e comprese tra -3/+2 °C, massime stazionarie e comprese tra +8/+11 °C.

Zero termico: 1300-1500 m.

Venti: In pianura deboli occidentali.

In quota moderati o forti nord-occidentali.

