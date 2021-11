Campo base ed elezioni, fine settimana di lavoro per la Protezione Civile Val Gandino - BergamoNews

Sabato 27 novembre la Protezione Civile Val Gandino ha allestito un articolato campo base nell’area delle scuole medie di Gandino-Cazzano Sant’Andrea, che si unisce ai molteplici interventi portati avanti nei comuni di Gandino, Leffe, Casnigo, Peia e Cazzano.

Una presenza competente e infaticabile che domenica 28 novembre a partire dalle 10 vivrà un momento celebrativo. È infatti in programma l’assemblea generale dei volontari, con le votazioni del consiglio direttivo e le elezioni per il rinnovo del direttivo, attualmente guidato da Giuseppe Castelli. La Squadra della Val Gandino fa parte, dall’aprile 2003, del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. Il gruppo ogni anno garantisce centinaia di ore di operatività e in momenti di particolare emergenza gli interventi si sono estesi ad altre province e regioni, come la scorsa estate nelle Cinque Terre liguri.

L iniziativa di questo fine settimana segue la esercitazione di Antincedio Boschivo tenutasi a Selvino domenica scorsa a cui parteciparono le squadre di protezione civile con specializzazione antincendio boschivo della media Valle Seriana (Vertova Gandino Pradalunga Selvino Albino).

Fine settimana di lavoro per la Protezione Civile Val Gandino

