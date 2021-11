Zapata come sempre devastante, la difesa è insuperabile - BergamoNews

Musso 6,5 :Deviazione sul tiro di Dybala nel momento di maggior pressione della Juventus. Poi sembra paradossale ma solo ordinaria amministrazione compreso controllare la punizione di Dybala che scheggia la traversa nel tempo di recupero.

Toloi 7 : Miracolo in chiusura su Chiesa dopo venti minuti. Vale come un gol segnato. Prestazione di grande esperienza anche a dialogare con il direttore di gara, senza eccessi e vittimismi della parte juventina.

Demiral 7 : Mastino su Morata dal facile lamento. Tempismo e pulizia negli interventi anche su Dybala quando finisce nella sua zona. Morata nel finale si vendica con un fallaccio che rimane impunito .

Djimsiti 7 : Diventa uomo assist per il gol di Zapata con la semplicità della sua prestazione. Chiusura decisiva su McKennie in avvio di ripresa. Un solo errore in disimpegno che costa il giallo.

Zappacosta 6 : Soffre una ripartenza di Chiesa che paga con il giallo, meno incursore del solito anche perché i postumi dell’infortunio alla caviglia si fanno sentire.

Palomino ( 25’ 2t) 6 : Entra quando c’è aria di battaglia, non corre rischi e porta sicurezza.

Freuler 7 : Tanta attenzione, si fa trovare in tutte le zone del campo, solo quando va al tiro per bissare la scorsa stagione non fa bella figura.

De Roon 6,5 : Un paio di controlli non proprio perfetti in avvio mandano in bestia Gasp, poi sempre pronto a chiudere su Dybala. Finisce in crescendo a farsi sentire a chiudere gli spazi.

Maehle 6,5 : Aspetta Cuadrado più che attaccarlo, impreciso in qualche disimpegno non fa mai mancare il suo apporto positivo. Prestazione matura.

Pessina 6,5 : Positivo finché lo assiste fiato e gamba. La lunga assenza si fa sentire.

Pasalic 6,5 ( 13’ 2t) : Non amato dal Var . Di Bello come la terna tedesca non decide per un possibile rigore su di lui, sempre pronto ad inserirsi.

Malinovskyi 6 : Preferito a Ilicic lo fa rimpiangere subito con una ammonizione dopo un disimpegno natalizio. Sotto tono perde troppe opportunità per entrare in area e fare male. Non si arrende con un finale sufficiente.

Koopmeiners ( 41’ 2t) Sv

Zapata 7,5 : C’è sempre, sia che faccia gol o distribuisca . Uno con queste caratteristiche dove lo trovi ? Rinnovo subito con aumento come scoprire l’acqua calda. Non si lamenta mai, prende botte e le restituisce in parte, con sms a chi manda tale Airoldi da Molfetta a non tutelarlo.

Gasperini 7,5 : Steve Jobs diceva siate affamati, siate folli . Il fondatore di Apple non serve quando Gasp riesce a trasmettere gli stessi concetti. A proposito di scudetto, ciò di cui non si può parlare si deve tacere, ma dopo 32 anni tutti a esultare con Percassi e il suo mantra salvezza che tra ilarità e sconcerto porta bene.

