Tre atleti della Bergamo Tuffi convocati per i Mondiali juniores a Kiev - BergamoNews

Bergamo. Stefano Belotti, Francesco Casalini e Elisa Pizzini, ragazzi della Bergamo Tuffi, sono stati convocati per i Mondiali juniores 2021 di tuffi riservati alle categorie A (17,18 e 19 anni) e B (15 e 16 anni) che si terranno al Liko Sport Centre di Kiev prossimo.

Spettacolo assicurato perché al via ci sarà la meglio gioventù di una disciplina in continua evoluzione e soprattutto espansione.

Per l’occasione il tecnico federale e responsabile delle squadre nazionali giovanili Domenico Rinaldi ha convocato dodici azzurri, idealmente guidati dagli enfants prodige Matteo Santoro e Chiara Pellacani, oro agli Europei di Budapest nel sincro da 3 metri. Gli altri atleti selezionati, oltre ai tre ragazzi della squadra sportiva dilettantistica bergamasca, sono: Maia Biginelli (Fiamme Oro), Matteo Cafiero (Canottieri Milano), Rebecca Ciancaglini (Carlo Dibiasi), Rebecca Curti (Canottieri Milano), Riccardo Giovannini (Fiamme Oro), Elettra Neroni (Carlo Dibiasi), Chiara Pellacani (Fiamme Gialle/MR Sport F.lli Marconi), Matteo Santoro (MR Sport F.lli Marconi) ed Eduard Timbretti Gugiu (Esercito/Blu 2006).

Al “Gran Premio Atleti Azzurri d’Italia” disputato lo scorso giugno, a Trieste, Belotti e Casalini (classe 2004 e 2005), allenati dal bergamasco Davide Pasinetti, hanno conquistato cinque medaglie d’oro e il diritto a partecipare proprio ai mondiali giovanili.

Pasinetti, come riporta terzotemposportmagazine.it, in quella occasione aveva detto: “Ci auguriamo che i tre arrivino a disputare le Olimpiadi, anche se è sempre difficile. Elisa a livello assoluto è la terza trampolinista italiana e nelle ultime gare è riuscita anche a battere chi la precede. E’ forse l’atleta più interessante a livello femminile in questo momento. Tra i maschi c’è più concorrenza. Stefano Belotti è da anni sotto osservazione da parte dei tecnici federali, però ci sono molti ragazzi che stanno crescendo nell’ultimo periodo”.

Tre ragazzi che, forti della tecnica di esecuzione, sono pronti sia per il trampolino che per la piattaforma continentale.

© Riproduzione riservata

