Sovere, perde il controllo dell'auto e si ribalta: 48enne in ospedale - BergamoNews

Sovere. Ha perso il controllo dell’auto, finendo fuori strada ribaltato.

Incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, per un 48enne poco prima dell’una a Sovere, in via Belvedere. L’uomo è stato portato in ospedale a Lovere per accertamenti.

Sul posto l’ambulanza, i carabinieri e i vigili del fuoco di Lovere che dopo aver rimesso l’auto in carreggiata con il carroatrezzi hanno messo in sicurezza il mezzo e bonificato l’area.

