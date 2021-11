Mercatini di Natale, pattini e ruota panoramica: il week-end in città - BergamoNews

Bergamo. Sono numerose le iniziative organizzate nel week-end a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano i villaggi natalizi in piazzale Alpini e in piazzale Matteotti, la pista di pattinaggio in piazzale Alpini e in piazza Mascheroni, mostre d’arte e il Donizetti Opera Festival.

Ecco la panoramica degli eventi promossi in città sabato 27 e domenica 28 novembre.

BERGAMO

SABATO 27 NOVEMBRE

– In piazzale Alpini torna il Villaggio di Natale

– “Christmas village” in Piazza Matteotti

– Alla Biblioteca Mai “L’Assiette au Beurre: l’immagine satirica della Belle époque”

– “Nulla è perduto”, alla GAMeC mostra su arte e materia in trasformazione

– Natale si avvicina: il Laboratorio Tantemani apre al pubblico

– Donizetti Opera festival, al Sociale in scena “Medea in Corinto”

DOMENICA 28 NOVEMBRE

– In piazzale Alpini torna il Villaggio di Natale

– “Christmas village” in Piazza Matteotti

– Ruota panoramica, pattini e albero: il Natale a Bergamo

