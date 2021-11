Lino e Rosanna Banfi a Ballando, Minions o 007? La tv del 27 novembre - BergamoNews

Per la prima serata in tv, sabato 27 novembre su RaiUno alle 20.35 andrà in onda una nuova puntata di “Ballando con le Stelle”, il dance show condotto da Milly Carlucci affiancata da Paolo Belli.

Nel ruolo di ballerini per una notte sono annunciati Lino Banfi e sua figlia Rosanna.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “S.W.A.T.”. Erika Rogers è morta e Chris non viene ancora riammessa in Centrale per permetterle di superare il trauma. Intanto Hondo, aiutato da Deacon, cerca di accertarsi di non aver preso decisioni sbagliate…

Su RaiTre alle 21.45 sarà la volta di “Sapiens – Un solo pianeta”, condotto da Mario Tozzi.

Su Canale5 alle 21.30 ci sarà una nuova puntata di “Tu si que vales”.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.20 “Agente 007 – Solo per i tuoi occhi”; su Italia1 alle 21.20 c’è “Minions”; su Rai4 alle 21.20 “Il Ribelle”; su Iris alle 20.55 “The life of David Gale” e su Italia2 alle 21.10 “Van Helsing”.

Rai5 alle 21.15 proporrà “Le sorelle Macaluso”. Emma Dante, una delle più interessanti e controverse registe italiane, mette in scena una storia matriarcale di una famiglia di sette donne, le sorelle Macaluso riunite al funerale di una di loro…

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 la serie “Versailles”; su La7D alle 21.30 la serie “Lie to me – Rivelazioni pericolose”; su La5 alle 21.30 la replica del “Grande Fratello Vip”; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai

© Riproduzione riservata

