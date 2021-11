La Dea supera la Juve a Torino, Gasperini: "Il nostro regalo a bergamaschi" - BergamoNews

Al termine del successo di misura sul campo della Juventus e della grande prestazione di squadra ha parlato il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini:

“E’ un regalo per tutti i bergamaschi. E’ stata una partita fisica, molto combattuta, che l’Atalanta ha giocato almeno alla pari. Si sono dette tante cose sull’Atalanta, ma l’Atalanta marcia bene dall’inizio altrimenti non avrebbe 28 punti in classifica. Non ho mai visto una squadra in difficoltà”

Sugli infortuni e Gosens ha dichiarato:

“In passato c’è stato un momento d’emergenza, questo sì, con tanti infortuni ma il calcio è così. Assenze che abbiamo pagato, ma la squadra ha sempre giocato su ritmi buoni e ha risposto bene. Su Gosens dobbiamo avere pazienza, le cose si sono allungate, ma non vogliamo rischiare perché è stato un infortunio muscolare anomalo e serio”

Uno dei protagonisti del match è stato il difensore brasiliano Rafael Toloi:

“Oggi era una gara importante, non è mai facile giocare contro di loro. Hanno giocatori veloci, siamo stati bravi nella fase difensiva. Abbiamo sofferto un po’, ma è normale. Ci dà parecchia fiducia, fa vedere che siamo forti e che vogliamo vincere contro chiunque. È un salto di qualità che dobbiamo fare in ogni partita, dobbiamo fare quello che abbiamo fatto questa sera. La squadra sta molto bene, siamo molto felici. Ora dobbiamo continuare lavorando per fare risultati positivi”

