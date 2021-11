Il programma della seconda giornata degli Stati Generali della Scuola Digitale: segui qui la diretta - BergamoNews

Bergamo. Dopo la giornata di apertura, continuano gli appuntamenti della sesta edizione degli Stati Generali della Scuola Digitale, la manifestazione che si propone di fare il punto sul tema dell’innovazione, della digitalizzazione della didattica e dei sistemi di apprendimento.

Il programma di sabato 27 novembre

Panel 6

Ore 9:00 – 11:00

COORDINA Davide Agazzi, Giornalista di Bergamonews.it

Il libro e il “modo” digitale

Roberto Maragliano, Pubblicista, già professore universitario

Irene Enriques, Direttrice generale Zanichelli editore

Roberto Carraro, Docente Accademia di Brera

Paolo Tartaglino, Vicepresidente Associazione Italiana Editori

Roberto Devalle, Direttore generale Publishing De Agostini Scuola Spa

Angelo Bardini, Ambassador Indire, membro del Forum del libro

Lorella Carimali, Docente di matematica e fisica, scrittrice, presidente di (R) evolution e GTPAmbassador

Panel 7

Ore 11:00 – 13:00

COORDINA Omar Schillaci, Vice direttore presso Sky TG24

Digitalizzare la scuola

Loredana Poli, Assessore Istruzione ed Edilizia scolastica – Comune di Bergamo

Stefano Quintarelli, Presidente Advisory Group on advanced technologies UN/CEFACT

Marco Campione, Esperto di politiche pubbliche per l’istruzione

Andrea Benassi, Tecnologo della Ricerca a INDIRE

Laura Biancato, Dirigente scolastico

Luca Andreini, Head of Bergamo per Visionary

Ore 13:00 – 14:15 Pausa

Panel 8

Ore 14:15 – 15:45

COORDINA Gianna Fregonara, Corriere della Sera, responsabile settore Scuola e Università

Innovazione e sostenibilità. Nuovi paradigmi dei sistemi educativi.

Le tre dimensioni dell’apprendimento: verticalità, ampiezza e profondità. Il sistema educativo e le reti. Le competenze per il futuro.

Dianora Bardi, Presidente Associazione Centro Studi Impara Digitale

Cristina Grieco, Consigliera Ministro dell’Istruzione – Rapporti con Regioni e Province Autonome e filiera VET

Rodolfo Pinto, Managing Partner Pnsix

Edoardo Albinati, Scrittore e insegnante nel carcere di Rebibbia

Francesco Sacco, Vicepresidente Impara Digitale, docente Università dell’Insubria e SDA Bocconi

Rosalba Rotondo, Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo “Ilaria Alpi – Carlo Levi”, Scampia – Napoli

Panel 9

Ore 15:45 – 17:45

COORDINA Marilù Chiofalo, Fisica all’Università di Pisa e Direttrice della sezione Discover di QPlayLearn, Associazione Donna e Scienza

Educare al pensiero scientifico: il come e il perché di una rivoluzione.

Educare al pensiero scientifico nell’era delle tecnologie digitali e quantistiche

Sabrina Maniscalco, Professor of Quantum Information and Logic at the University of Helsinki, CEO of Algorithmiq Ltd

Andrea Ferrara, Professore Ordinario, Scuola Normale Superiore, Pisa

Marisa Michelini, Professore Ordinario di Didattica della Fisica all’Università di Udine, Presidente GIREP

Cristina Lazzeroni, Professor in Particle Physics

Stefano Sandrelli, Direttore Office of Astronomy for Education, Italy Cente, dell’International Astronomical Union

Claudia Giudici, Pedagogista, Presidente di Reggio Children

Speciale

Carl Wieman, Stanford Graduate School of Education, 2001 Nobel Laureate in Physics

Intervista speciale a Carl Wieman, Premio Nobel per la Fisica

A cura di Marilù Chiofalo

Chiusura lavori

Ore 17:45 – 18:00

SINTESI E RIFLESSIONI

Loredana Poli, Assessore Istruzione ed Edilizia scolastica – Comune di Bergamo

Dianora Bardi, Presidente Associazione Centro Studi Impara Digitale

Segui qui la diretta:

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!