Covid, a Bergamo 133 casi sui 1.926 della Lombardia: "Centomila vaccini al giorno o non fermiamo l'onda" - BergamoNews

“Se non facciamo 100mila terze dosi al giorno non fermiamo l’onda. Per questo ho dato una strigliata ai direttori generali delle Ats e delle Asst, per fare in modo di correre più velocemente”. Così il coordinatore della campagna vaccinale della Regione, Guido Bertolaso, durante il convegno ‘Transizione, la grande scommessa’, organizzato da Forza Italia a Erba, nel Comasco.

La vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, ha invece spiegato quel che si sta facendo per tenere monitorata la nuova variante Omicron del virus. “Sembra essere molto più contagiosa delle precedenti e quindi dobbiamo mantenere molto alta la soglia di attenzione e attendere maggiori informazioni da parte del mondo scientifico – ha detto -. In questo momento non abbiamo notizie di tracciamento di questa variante in Lombardia. Non mi sento di escludere nulla, ma siamo pronti con tutte le misure che possiamo mettere in atto. L’invito è quello di continuare a vaccinarsi”.

In Lombardia, sabato 27 novembre si sono registrati altri 1.926 casi con 126.508 tamponi effettuati (con un tasso di positività all’1,5%). A Bergamo i nuovi positivi sono 133. A livello regionale cresce il numero di ricoverati in terapia intensiva (+9, 90) e nei reparti (+7, 774). Sono 14 i decessi.

Per quanto riguarda le altre province, sono 567 i positivi segnalati a Milano, 287 a Brescia, 100 a Como, 88 a Cremona, 40 a Lecco, 36 a Lodi, 50 a Mantova, 169 a Monza, 73 a Pavia, 35 a Sondrio e 293 a Varese.

