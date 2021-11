Atalanta, una vittoria contro la Juve per consolidare il quarto posto e sognare lo scudetto - BergamoNews

Ci sono partite che non hanno bisogno di presentazioni, semplicemente vanno vissute, in campo, sugli spalti e negli spogliatoi. La sfida contro la Juventus in programma all’Allianz Stadium sabato pomeriggio alle 18 fa parte di queste. Sentendo chi di campo se ne intende, la preparazione di questi scontri diretti durante la settimana è molto più semplice perché i giocatori hanno le motivazioni al massimo. Aggiungendo il fatto che entrambe le squadre conoscono l’importanza di questo confronto sia a livello morale che di classifica, lo spettacolo è assicurato.

I precedenti tra le due società pendono nettamente a favore dei bianconeri considerando anche la storia. Gli incontri di campionato sono stati fin qui 59 con 38 successi bianconeri, 17 pareggi e 4 vittorie dell’Atalanta. Nelle ultime tre sfide di Serie A a Torino però i nerazzurri sono riusciti a strappare tre pareggi e lo scorso anno il match è terminato 1-1; al vantaggio iniziale realizzato da Chiesa aveva risposto Freuler. Precedentemente una lunga serie di dieci sconfitte consecutive dal 2009 al 2018.

Entrambe le squadre vengono da una serata complicata di Champions League, sicuramente più difficile per la Juventus abbattuta a Stamford Bridge dal Chelsea 4-0. Gli orobici invece sono stati fermati 3-3 sul campo dello Young Boys.

In Serie A le due formazioni avevano trovato una buona continuità di risultati. Da una parte i ragazzi di Gasperini sono forti dello straordinario rendimento lontano da Bergamo (cinque vittorie e un pareggio) e sono reduci da quattro successi e due X nelle ultime sei giornate. Dall’altra la compagine di Allegri ha battuto Lazio e Fiorentina aprendo una striscia positiva.

I tre punti a Torino mancano da trentadue anni, precisamente dall’ottobre del 1989 quando Caniggia aveva messo il proprio timbro sull’1-0 finale. Per tornare a vincere in Piemonte Gasperini punterà su Musso, Toloi e Palomino dovrebbero essere sicuri di giocare mentre potrebbe esserci la staffetta a partita in corso tra Djimsiti e Demiral. A centrocampo Freuler e De Roon sembrano in vantaggio su Koopmeiners e sulle fasce spazio a Maehle e Zappacosta. L’esterno numero 77 si era infortunato contro lo Young Boys ma è stato convocato, così come Hateboer tornato a disposizione dopo quasi un anno dalla frattura al quinto metatarso destro. Sulla trequarti Pasalic e Malinovskyi a sostegno di Duvan Zapata.

Per fermare il terzo miglior attacco del campionato e non scivolare a meno sette dall’Atalanta, Allegri dovrebbe affidarsi a Szczesny, in difesa Pellegrini, Bonucci, De Ligt e Cuadrado. In mediana Rabiot, Locatelli e McKennie proveranno a dare equilibrio alla squadra. Tridente composto da Chiesa, Morata e Dybala.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!