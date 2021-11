The voice senior, Le Iene o il documentario sull'Afghanistan? La tv del 26 novembre - BergamoNews

Per la prima serata in tv, venerdì 26 novembre su RaiUno alle 21.25 prenderà il via la nuova edizione di “The voice senior”, condotto da Antonella Clerici.

Il talent, che premia le più belle voci over 60 del Paese, si svolgerà in otto puntate, 3 in più rispetto all’anno scorso e una new entry del cast, Orietta Berti, che, dopo i successi musicali di questi mesi, entra far parte del team dei coach insieme a Loredana Berté, Gigi D’Alessio e Clementino.

Ci sono novità anche nella dinamica di gara del programma, che avrà un meccanismo rinnovato: 6 puntate saranno dedicate alle Blind Auditions, le tradizionali “audizioni al buio” che sono la cifra distintiva del programma: i giudici, di spalle, ascolteranno i concorrenti senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare e, in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra. Se più coach si volteranno, invece, sarà il concorrente a decidere a chi affidare il proprio percorso. Per rendere la gara ancora più emozionante, quest’anno i coach avranno la possibilità di selezionare nella fase di Blind un numero maggiore di concorrenti da inserire nei loro team. Al termine delle Blind, nella fase Cut, i quattro coach saranno costretti a selezionare i 24 aspiranti talenti musicali – 6 per team – che passeranno al Knock Out, la semi finale in cui i talenti di ciascuna squadra si sfideranno fra loro con il proprio cavallo di battaglia.

Sarà il coach a decidere stavolta chi far andare avanti nella gara e solo 3 concorrenti per team accederanno alla spettacolare Finale, prevista per venerdì 21 gennaio, dove sarà il pubblico da casa tramite il televoto a decretare chi vincerà la seconda edizione di The Voice Senior. Per il vincitore la possibilità di incidere un vinile con le performance avvenute sul palco di The Voice Senior tramite l’etichetta discografica ‘Universal’.

Anche quest’anno, saranno le canzoni al centro di The Voice Senior per un appassionante viaggio nella tradizione della musica italiana e internazionale; non mancheranno i duetti tra concorrenti e coach e, naturalmente anche i coach stessi si metteranno alla prova sul palco di The Voice Senior, dove si canterà, si riderà, ma ci sarà spazio anche per momenti di riflessione, con storie che toccheranno il cuore e che avranno come focus la forza della famiglia e la voglia di non mollare mai.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “The Good Doctor”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Perdonare o dimenticare”: Shaun e Lea decidono di passare una giornata al campeggio per rilassarsi, ma il campeggio è pieno e devono ripiegare su un’area di sosta, piove a dirotto e Shaun si fa male ad una caviglia.

RaiTre alle 21.25 proporrà il documentario “Afghanistan”. A vent’anni dall’inizio della guerra in Afghanistan, Rai Documentari ne ripercorre la storia nazionale in due straordinarie serate monografiche. La serie documentario inedita di quattro puntate “Afghanistan: The Wounded Land”, nominata al premio Rose D’OR, al RealScreen e al Rockie Awardse e vincitrice del premio della giuria al GRIMME-PREIS, uno dei più prestigiosi riconoscimenti della tv tedesca, ci aiuterà a raccontare la storia recente del paese, fornendo al pubblico della generalista uno sguardo su quello che è stato e quello che sarà il futuro di questa terra tormentata.

I casi di cronaca saranno al centro dell’attenzione su Rete4 alle 21.25 con “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Su Canale5 alle 21.30 andrà in onda una nuova puntata del “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini.

Su Italia1 alle 21.10 spazio a “Le Iene show”.

Su La7 alle 21.15 ci sarà “Propaganda live”, condotto da Zoro.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 c’è “GI Joe – La vendetta”; su La5 alle 21.05 “Inga Lindstrom – Benvenuta a Soderholm”; su Iris alle 20.55 “Lo straniero senza nome” e su Italia2 alle 21.10 “Lights out – Terrore nel buio”.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà il documentario “Art Night – La parola al pubblico. Marina Abramovic the artist is present”. Incontrastata regina della performance art e della ricerca d’interazione con il pubblico, capace come nessun altro di sfidare i limiti del corpo umano, la grande artista serba Marina Abramovic in un documentario che ripercorre la sua carriera.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

