Scopri il corso Efficienza Energetica JobsAcademy! - BergamoNews

Il 30 novembre 2021, dalle 14.30 alle 17:30, JobsAcademy (Fondazione ITS) di Bergamo, apre le sue porte per un Open Day dedicato alle future matricole dell’area “Efficienza energetica ed energie rinnovabili”.

Se siete in cerca di una proposta formativa da seguire dopo il diploma per essere appetibili sul mercato del lavoro, gli Istituti Tecnici Superiori formano professionisti altamente ricercati dalle aziende.

I corsi ITS nascono solo dove è presente un reale fabbisogno da parte del mondo del lavoro, questo ne garantisce i risultati anche se limita il numero di posti a disposizione per ogni corso.

I piani ITS patrocinati dalla Regione nascono al fine di promuovere l’occupazione nel mondo del lavoro degli studenti con la compartecipazione di imprese, università, enti di ricerca.

La Fondazione JobsAcademy di Bergamo ad oggi è la realtà con il più alto numero di corsi di ITS di alta specializzazione tecnologica ed universitaria che formano super tecnici.

Grazie a una preziosa partnership con oltre 2500 imprese, JobsAcademy inserisce più del 90% dei suoi studenti nel mondo del lavoro già prima della fine del percorso di studi.

JobsAcademy: A contatto con il mondo

Oggi è fondamentale avere una mente aperta alla dimensione internazionale. Durante i corsi potrai trascorrere un semestre all’estero presso uno dei nostri istituti partner (Spagna, Portogallo, Francia, Irlanda, Canada, Olanda, Malta). Seguirai lezioni con docenti universitari madrelingua e studenti provenienti da tutto il mondo. Gli esami che sosterrai ti saranno riconosciuti per l’ottenimento del diploma.

Ma non solo! Le possibilità sono tantissime: potrete dialogare costantemente con imprenditori, manager e professionisti per comprendere le esigenze di mercato, fare laboratori aziendali e anche dei veri e propri tirocini all’estero grazie alla collaborazione con numerosi partner in tutto il mondo.

guarda tutte le foto 6



Scopri il corso Efficienza Energetica JobsAcademy

Riuscire a entrare nel mondo del lavoro oggi sembra molto difficile, soprattutto durante una pandemia, ma con i corsi JobsAcademy in cui il dialogo tra studenti e aziende è costante, le opportunità di dare vita a progetti di ricerca e sviluppo interessanti per le imprese sono moltissime: solo nel 2020, grazie al business game, sono stati presentati ben 40 progetti.

Iscriviti a JobsAcademy e partecipa all’Open Day del 30 novembre per scoprire tutto su questa incredibile realtà.

Clicca il link per iscriverti all’evento! https://jac-its.it/open-day/

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!