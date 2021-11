Cristina Parodi e Barbara D'Urso fanno pace nel Giorno del Ringraziamento - BergamoNews

Cristina Parodi e Barbara D’Urso, le due signore della televisione italiana, rivali per una stagione la domenica pomeriggio, si sono abbracciate alla serata “Thanksgiving all’italiana” dello stilista Alessandro Enriquez.

Come ormai da tradizione, giovedì sera 25 novembre, Alessandro Enriquez ha rinnovato la celebrazione del Thanksgiving in chiave tricolore a Milano, questa volta al fianco della regina della cucina Benedetta Parodi, con la quale lo stilista ha ideato una cena esclusiva nella splendida cornice del ristorante meneghino Aethos Kitchen.

Proposte americane rivisitate “all’italiana”, piatti scelti dal nuovo libro di Benedetta e ricette del cuore di Alessandro… speziate quanto basta per un menù ironico e speciale dove i colori pop del designer e le ricette della star della cucina ci hanno portato in viaggio a New York in un’atmosfera Very Little Italy, un punto d’incontro tra stelle e strisce e un’italianità che da sempre contraddistingue questo appuntamento firmato Enriquez.

Il mondo della moda, quello del food e del lifestyle, si sono così uniti per dare valore a questa speciale ricorrenza insieme alla creatività nel rispetto dell’altro perché a tavola, come spesso suggerisce Alessandro “siamo tutti uguali”! Le mise en place di Enriquez, esplosioni di colori e forme, hanno fatto da cornice a tutte le proposte culinarie ideate dal duo creativo della cena, tra oggetti iconici di Seletti ed elementi brocante annodati da nastri tricolore e garofani rossi.

Durante l’appuntamento di Alessandro e Benedetta le splendide voci di Blind, Matilde Caressa, figlia di Benedetta, e Tommaso Partesana, busker di successo, hanno accompagnato gli ospiti: Cristina e Roberto Parodi, Francesco Maccapani Missoni, Candela Pelizza con la sorella gemella Vanessa, Barbara D’Urso, Michela Proietti, Alessandra Grillo e Alessandra Airò, Andrea Caravita, Rosa Cracco, tra i tanti. Tutti gli ospiti hanno sfoggiato look coloratissimi della collezione Fall Winter 22 di Alessandro Enriquez.

Cristina Parodi e Barbara D’Urso fanno pace nel Giorno del Ringraziamento

Per la preparazione del menù “a la mode” è intervenuto anche il siciliano Tommaso Cannata con una serie di prodotti da forno personalizzati a tema – pani croccanti alla frutta secca, grissini alla

barbabietola e impasti lievitati alle verdure. L’Antica Macelleria Falorni, eccellenza toscana, oltre ad una serie di salumi profumati al vino rosso e speziati, ha selezionato i tacchini più belli, preparati con una speciale ricetta di Benedetta, che Alessandro ha personalizzato con delle mandorle e pistacchi siciliani per una proposta buonissima ed italianissima.

Dulcis in fundo gli iconici panettoni del maestro pasticcere Nicola Olivieri di Olivieri1882 accompagnati da una crema al mascarpone insieme alla tipica cheesecake americana e al tiramisù

tricolore, ormai signature della serata, da gustare brindando con una selezione di vini di Ferro 13. “La tavola unisce! Non esiste miglior modo di ringraziare e ringraziarsi se non attraverso l’amore per il prossimo, in un’immensa esplosione di colori!” conclude cosi Alessandro Enriquez.

