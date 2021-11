Brembo Ascensori, realtà bergamasca che vola alto in Italia e all’Estero - BergamoNews

Brembo Ascensori è l’azienda di Carvico conosciuta per i suoi impianti elevatori, esteticamente belli, realizzati con materiali di prima qualità. I suoi tecnici mettono la loro esperienza a completa disposizione del cliente e lo accompagnano lungo tutto il percorso d’acquisto: dalla progettazione su misura all’installazione, fino alla manutenzione periodica. In fase di progettazione o ristrutturazione, infatti, sviluppano l’idea del cliente tenendo conto delle esigenze tecniche, architettoniche, personali ed estetiche.

Gli impianti ascensori proposti da Brembo Ascensori spaziano dai classici ascensori, alle piattaforme elevatrici, ai più innovati impianti di lusso. La sua gamma di prodotti, infatti, soddisfa qualsiasi esigenza di sollevamento, per case, ville, uffici e industrie, e se sei alla ricerca di una ditta che installi un ascensore per villa Bergamo , la Brembo Ascensori è l’azienda che fa al caso tuo.

Gli ascensori tradizionali possono essere sia oleodinamici che elettrici a basso consumo, non hanno limiti di portata e possono essere installati sia all’interno che all’esterno degli edifici. Le piattaforme elevatrici, invece, sono dei piccoli ascensori che possono essere installati con semplicità nelle case private, nei condomini, negli uffici e all’interno dei piccoli laboratori e hanno un consumo molto ridotto, paragonabile a quello di un elettrodomestico.

Brembo Ascensori è anche conosciuta per la fornitura e l’installazione di impianti panoramici speciali e tondi, caratterizzati da finiture ad altissima resa estetica e personalizzabili in ogni loro forma. Di recente, infatti, l’azienda è stata chiamata a Cannes per occuparsi della progettazione di un impianto circolare completamente in vetro, bellissimo ed elegante. A San Marino, invece, ha progettato un ascensore circolare come elemento interno di una villa di prestigio.

L’esperienza e la professionalità dei progettisti e dei tecnici dell’azienda bergamasca permettono anche di installare impianti elevatori in spazi ristretti, predisponendo opere murarie per l’inserimento dello spazio ascensore al suo interno. L’Azienda, in più di un’occasione, è stata chiamata da Clienti per poter portare a termine dei lavori parziali di progettazione e installazione di impianti di una certa complessità, dato che gli ascensoristi incaricati inizialmente, non riuscendo a completare il progetto, avevano abbandonato l’opera rimasta incompiuta.

Brembo Ascensori, realtà bergamasca che vola in Italia e all’Estero

Se sei alla ricerca di ascensori Bergamo , ascensore per casa Milano o ascensori esterni Brescia e desideri contattare Brembo Ascensori e richiedere un preventivo, l’azienda si trova a Carvico, in Via Brugari 39, e puoi contattare il suo staff al numero 035 4936500 oppure via mail all’indirizzo info@bremboascensori.it

