Boltiere: lo spettacolo “Soltanto Vive” per la giornata contro la violenza sulle donne - BergamoNews

Boltiere. L’amministrazione comunale di Boltiere con l’assessore alle pari opportunità Savina Mora, in collaborazione con il consigliere delegato alla promozione culturale Martina Pentasuglia, propone per sabato 27 novembre alle ore 16.00 presso l’auditorium del centro civico Aldo Moro la lettura teatrale a cura di Barbara Persiani dal titolo: “Soltanto Vive”.

La rappresentazione è stata prevista per sensibilizzare tutta la cittadinanza a riflettere in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Per poter accedere all’evento sarà necessario esibire il green pass.

Proprio in occasione della giornata del 25 novembre, sempre l’amministrazione comunale, ha deciso in concerto con tutti i comuni dell’ambito di Dalmine, di porre le bandiere del municipio a mezz’asta.

Le iniziative per un tema così delicato non finiscono. La biblioteca civica Anna Frank di Boltiere propone poi una serie di libri per comprendere a fondo la problematica.

Infine, in questi giorni, nel porticato del municipio, la lista civica Cambia il Passo ha proposto l’iniziativa “Appese a un filo”, per dire basta al femminicidio.

ARTICOLO A CURA DEL COMUNE DI BOLTIERE

