Zappacosta verso il forfait contro la Juve, Gasp tenta di recuperare Gosens - BergamoNews

Difficilmente Davide Zappacosta sarà presente nella sfida di sabato sera a Torino contro la Juve. L’infortunio alla caviglia subito dall’esterno nerazzurro nella fredda notte di Berna, dove l’Atalanta ha pareggiato 3-3 contro lo Young Boys, con ogni probabilità lo costringerà al forfait nella delicata gara contro la Vecchia Signora.

Un brutto colpo per Gasperini, che dovrà fare a meno di uno dei suoi uomini più in forma, in una partita importante per la classifica.

Per una brutta notizia ne spunta però una buona, con il possibile recupero di Robin Gosens, che oggi si sottoporrà a una risonanza. Se le indicazioni saranno confortanti potrebbe essere accelerato il recupero del tedesco, che avrebbe dovuto fare il suo rientro nella prossima gara contro il Venezia.

In caso contrario possibile un impiego di Pezzella dall’inizio, dopo la buona prova in Svizzera, o una difesa a 4 con Tolói come laterale difensivo destro.

