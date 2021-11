Urgnano, in casa un etto di cocaina già divisa in 47 dosi: 37enne in manette - BergamoNews

Urgnano. Nella mattinata di mercoledì i Carabinieri del Comando Compagnia di Treviglio hanno proceduto all’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del 37enne pregiudicato marocchino, residente in uno stabile di via Provinciale.

A seguito di mirate indagini di Polizia Giudiziaria, i militari dipendenti della Stazione di Urgnano coadiuvati da un’unità cinofila dei carabinieri di Orio al Serio hanno dato corso a una perquisizione domiciliare a seguito della quale sono state rinvenute e sequestrate 47 dosi ed alcune confezioni in cellophane contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di quasi cento grammi nonché diverso materiale per il confezionamento che l’uomo aveva occultato sia in cucina che in camera da letto.

Nella circostanza, gli uomini dell’Arma hanno rinvenuto e sequestrato anche 3280 euro ritenute provento dell’attività illecita.

L’arrestato, al termine delle operazioni, è stato accompagnato nelle camere di sicurezza del Comando Compagnia di Treviglio dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.

