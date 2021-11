TenarisDalmine ha prodotto il primo tubo senza saldatura con diametro di 18 5/8’ (473mm) - BergamoNews

TenarisDalmine ha appena concluso un importante investimento di oltre 20 milioni di euro per l’ampliamento di gamma del laminatoio FTM per tubi senza saldatura, al fine di produrre diametri maggiori. “Così la nostra posizione sul mercato è ancora più solida” – ha commentato Michele della Briotta.

Fino a pochi giorni fa il laminatoio FTM realizzava tubi senza saldatura fino a 16’ di diametro esterno (40,64 cm). I tubi di diametro maggiore dovevano necessariamente subire un ulteriore processo di laminazione in un altro reparto, denominato Expander. Da oggi tutto questo processo si può completare interamente presso il laminatoio di FTM. I vantaggi sono molteplici, in primis quello ambientale, grazie al risparmio energetico dato dal venir meno della necessità di riscaldare nuovamente gli sbozzati per essere ri-laminati.

“È stato un progetto ad elevata complessità” ha dichiarato Michele della Briotta, Presidente Tenaris Europa e AD di TenarisDalmine, “ma grazie alla davvero efficace collaborazione di tutte le persone delle aree coinvolte e all’analisi preventiva di tutti i dettagli e dei possibili problemi, non ha subito intoppi”. “Con questo investimento “ha proseguito Della Briotta” TenarisDalmine rende ancora più solida la sua posizione di leader nella produzione di tubi senza saldatura di grandi diametri per applicazioni complesse, andando nello stesso tempo ad aumentare capacità, ridurre lead-time di produzione e migliorare la sostenibilità del processo produttivo”.

“Siamo alla conclusione di un importante investimento, avviato più di 10 anni fa con l’ampliamento del forno rotativo, e che vede interessata una parte fondamentale del processo produttivo di TenarisDalmine, il laminatoio FTM. È stata una progettazione molto complessa: è l’unico impianto al mondo ad aver portato avanti un progetto di questo tipo. La sfida è stata modificare il laminatoio in modo da processare negli spazi originali un tubo di dimensioni maggiori”.

Il progetto, per un investimento complessivo superiore ai 20 milioni di euro, è stato suddiviso in tre fasi: la fase di progettazione, in cui per più di un anno sono stati organizzati incontri settimanali tra le varie aree dell’azienda (automazione, ingegneria, ricerca e sviluppo, manutenzione, direzione tecnica, produzione, Exiros ovvero la società che si occupa degli acquisti); poi una seconda fase, quella esecutiva, dove, durante la fermata estiva dell’impianto, sono state apportate tutte le modifiche pianificate durante la fase di progettazione. Grazie all’imponente attività manutentiva straordinaria, ora ci sono molti macchinari nuovi e molti altri sono stati sensibilmente modificati.

La terza e ultima fase è stata quella operativa, ossia la fase in cui il laminatoio è stato rimesso in funzione dopo la manutenzione straordinaria, per poi arrivare a produrre in questi giorni la prima serie di tubi di questo nuovo diametro.

La situazione produttiva di TenarisDalmine è tornata ai livelli Pre- covid, pertanto anche il livello delle persone che lavorano in azienda è tornato a superare le 2000 unità.

Michele Della Briotta, al centro. Alla sinistra Paolo Giugliano, Vice Presidente Operations TenarisDalmine. Foto di repertorio



ALCUNI DATI

18 5/8’ corrisponde a 473 mm (le misurazioni nel settore avvengono però in pollici);

Applicazioni: OCTG (Casing), Line Pipe, bombole e bomboloni, applicazioni meccaniche, applicazioni termiche e di processo, curve e raccordi;

Tipologie di acciaio: Acciai al Carbonio, microlegati e legati al Cromo;

Lunghezza tubi: fino a 14 metri.

