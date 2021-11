Temperature in discesa, piogge e neve in quota - BergamoNews

Le previsioni meteo di Andrea Bosoni del Centro Meteorologico Lombardo.

ANALISI SINOTTICA

Nella giornata odierna una nuova discesa fredda dal Mar di Norvegia si aprirà la strada verso la nostra penisola, agganciando un nuovo sistema frontale in avvicinamento dall’Iberia: ne conseguirà una fase perturbata e piovosa almeno fino a Domenica con pause asciutte più probabili tra venerdì e la prima parte di sabato.

Calo termico a partire da sabato più apprezzabile sui rilievi con clima pienamente invernale.

Giovedì 25 novembre 2021

Tempo Previsto: Dapprima su tutta la Lombardia cielo da nuvoloso o molto nuvoloso con ultime schiarite nella notte su Valli Orobiche, Valli Bresciane ed alta Valtellina. Dall’alba nubi sempre più compatte con piogge per lo più deboli su fascia Padana ed Oltrepò Pavese, mentre su resto della Lombardia Ovest deboli ed intermittenti con neve oltre 1000-1200m su Prealpi e Valtellina, oltre 700-900m su Oltrepò Pavese.

Dal meriggio su tutta la Lombardia cielo coperto con nubi compatte e persistenti: piogge tra deboli e moderate su gran parte della regione con fenomeni più intensi su Pavese, Lomellina, Milanese, Brianza e Varesotto. Limite neve attorno a 1000-1300m su Prealpi Ovest e Valtellina, oltre 1250-1450m su Bergamasco e Bresciano, mentre attorno a 800-1100m su Oltrepò Pavese.

Temperature: Minime in lieve aumento e compresi tra 3/6°C fino a 7/8°C nei grossi centri urbani, valori Massimi in diminuzione e compresi tra 5/8°C.

Venti: Al piano fino all’alba brezze per lo più deboli da NE, in seguito brezze sostenute dal settore OVEST.

a 1500m moderati da ESE con raffiche fino a 50-55Km/h;

a 3000m tra deboli e moderati da SE con raffiche fino a 40-45Km/h.

Venerdì 26 novembre 2021

Tempo Previsto: Fino al tardo mattino su tutta la Lombardia molto nuvoloso o coperto con addensamenti estesi e solo qualche breve schiarita. Soprattutto nella notte sulle province prealpine (dal Verbano all’alto Garda) e sul Valtellinese piogge per lo più deboli in esaurimento dall’alba con neve oltre 1150-1350m, mentre oltre 1350-1550m su Prealpi ed Oltrepò Pavese.

Dal meriggio su fascia prealpina e pedemontana (dal Varesotto al Bresciano) e sul Valtellinese quasi coperto con fugaci schiarite ed a tratti piogge per lo più deboli; su fascia padana ed Oltrepò Pavese irregolarmente nuvoloso o molto nuvoloso con parziali schiarite ed isolate piogge qua e là. Neve oltre 1100-1300m su Prealpi Ovest e Valtellina, mentre oltre 1250-1450m su Prealpi Est.

Temperature: valori MIN quasi stazionari e compresi tra 4/7°C fino a 8°C nei grossi centri urbani, valori MAX in lieve aumento e compresi tra 7/11°C.

Venti: al piano brezze per lo più deboli fino al tramonto dal settore OVEST, mentre a sera probabile rotazione ad EST.

In quota brezze per lo più deboli dapprima da ESE, in rotazione da NW con raffiche fino a 25-30Km/h;

Sabato 27 novembre 2021

Tempo Previsto: Cielo nuvoloso o molto nuvoloso su tutta la regione con qualche schiarita sui settori di bassa pianura; deboli precipitazioni più probabili su Valtellina e settori Alpini e Prealpini di Bergamasco, Bresciano e alto Garda.

Quota neve tra 1000 e 1300m.

Dalla serata possibili deboli precipitazioni anche sui settori occidentali in estensione ai restanti settori e quota neve in ulteriore calo.

Temperature: Minime e massime in diminuzione più sensibile sui rilievi dalla seconda parte della giornata.

Venti: Deboli sud-occidentali in pianura, deboli a tratti moderati occidentali tendenti a ruotare da sud sui rilievi.

Domenica 28 novembre 2021

Tempo Previsto: Iniziali condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto con deboli precipitazioni sui settori Alpini e Prealpini orientali e alta Valtellina, quota neve tra 800 e 1100m.

Dal pomeriggio ampie schiarite a partire da occidente con esaurimento delle precipitazioni sui settori orientali; in serata bel tempo ovunque.

Temperature: Minime stazionarie, massime stazionarie o in lieve diminuzione.

Venti: Deboli settentrionali in pianura, moderati a tratti forti settentrionali sui rilievi.

