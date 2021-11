Speciali contro la violenza sulle donne, Un professore o Alone? La tv del 25 novembre - BergamoNews

Per la prima serata in tv, giovedì 25 novembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Un professore”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Aristotele” e “Giordano Bruno”.

Nel primo, Dante tiene una lezione sulla felicità in Aristotele e chiede ad ognuno di scrivere su un biglietto cosa sia la felicità. Fuori da scuola, continua il corteggiamento con Cecilia, mentre Anita riceve le attenzioni galanti di Ettore, il suo ex. Mentre Dante con uno stratagemma fa uscire da casa Pin, Sbarra fa picchiare Manuel per il ritardo nel riconsegnare l’auto…

Nel secondo, Anita è molto grata a Dante per come sta cercando di aiutare Manuel e lo bacia. Convinto che Simone e Manuel non dicano la verità, Dante porta la classe a Campo de’ Fiori dove tiene una lezione su Giordano Bruno che per la verità sacrificò la vita. Il Professore va poi a trovare Mimmo, suo studente di Torre del Greco finito in prigione…

Su RaiDue alle 21.20 spazio a “Quelli che…”. La squadra di Quelli Che scende in campo in prima serata per raccontare con la sua consueta versatilità ed ironia, i temi dell’attualità, dalla politica al costume, dallo spettacolo, ovviamente fino al calcio. Conducono Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Mia Ceran.

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne RaiTre alle 21.20 proporrà “Speciale Frontiere – Gli uomini non cambiano”. Un programma di Franco di Mare Paola Miletich, Pietro Raschilla’ produttore esecutivo Franco Consolani realizzazione Massimiliano Nucci. Conduce Franco Di Mare.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Dritto e rovescio“, il talk-show condotto da Paolo Del Debbio, mentre su La7 alle 21.15 “Piazzapulita“, condotto da Corrado Formigli.

Su Canale5 alle 21.20 l’appuntamento è con “Zelig”.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “The great wall”; su Rai4 alle 21.20 “Alone”; su La5 alle 21.05 “C’è post@ per te”; su Iris alle 20.55 “Die hard – Duri a morire”; e su Italia2 alle 21.10 “Il figlio di Chucky”.

Rai5 alle 20.45 trasmetterà “Doppio taglio. Come i media raccontano la violenza sulle donne”. Un lavoro teatrale di e con Marina Senesi che affronta la tematica della violenza contro le donne, disvelando alcuni meccanismi tossici attraverso i quali il racconto dei media può plasmare la nostra percezione del fatto, trasformando anche la più sincera condanna in un’arma, appunto, a doppio taglio.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 “I segreti della Corona – Lady D vs Elisabetta II”; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

