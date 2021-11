"Mai più sole", Mary Soldini in mostra ad Alzano - BergamoNews

Giovedì 25 novembre apre ad Alzano, in via Fantoni 23, nella sede dell’associazione Alzano Viva, una piccola esposizione per ricordare che tutte le donne sono preziose: in tutti i ruoli, a tutte le età, con tutti i corpi, in ogni loro pensiero.

Una riflessione attraverso l’arte. Grazie alla pittrice Mary Soldini, che porta le sue donne tenere e forti, fragili e misteriose, ad Alzano.

L’associazione Alzano Viva ha voluto queste opere simboliche per dire a tutte le donne: mai più sole!

“Sono contenta che sia una artista donna a guidare con i suoi quadri una piccola riflessione – afferma Simonetta Fiaccadori – . l tema dei diritti e delle donne è sempre stato importante per noi.

Cittadinanza attiva significa lavorare per un cambiamento che porti alla vera parità, al pieno rispetto. Una comunità accogliente diventa un rifugio per tutte”.

