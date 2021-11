La leggenda di Giovanni due cuori: al Teatro Erbamil la straordinaria storia di Janusz Korkzak - BergamoNews

Ponteranica. Sabato 27 novembre, alle 21, al Teatro Erbamil di Ponteranica, il Collettivo di Ricerca Teatrale di Vittorio Veneto presenta “La leggenda di Giovanni due cuori”, nuovo spettacolo scritto ed interpretato da Carlo De Poi.

“Janusz Korczak – ci spiega l’autore e regista Carlo DePoi – con le sue parole e la sua vita ci racconta che l’uomo, se vuole, può essere meraviglioso; quando è attento, quando si cura del suo prossimo, quando pone, prima di tutto, il sogno di un mondo più giusto. Korczak cercava di capire i bisogni, i desideri dei bambini; raccontava storie, stava loro vicino, soprattutto se stavano male o erano tristi. Ci ha lasciato un patrimonio di esperienze, tentativi, successi e sconfitte, dubbi e convinzioni. Per la qualità della vita dei bambini di oggi e degli uomini di domani, credo sia necessario, ma anche entusiasmante, muoversi nel campo dell’educazione, della pedagogia, seguendo le orme che lui ci ha lasciato, verso la luce che ha acceso nel buio, valide anche per noi oggi”.

Ma chi era Janusz Korczak, il medico dei bambini? Nato nel 1878 (o 1879) a Varsavia da una famiglia ebrea non ortodossa, borghese liberale e progressi- sta, fin da piccolo Henrik Goldsmit (questo il suo vero nome mentre Janusz Korczak è lo pseudonimo che ha usato nelle sue moltissime pubblicazioni) aveva dimostrato un’acuta sensibilità e compassione per i più poveri e i più deboli, e, allo stesso tempo, l’incapacità di accettare senza combattere le gravi ingiustizie sociali del suo tempo; in particolare nei riguardi dei fanciulli, da lui definiti come “proletari di ogni epoca”.

Per questo, ancora giovanissimo, aveva deciso di dedicare la sua vita ai bambini. Così era diventato medico e pediatra. Ma non si era fermato e sull’onda del grande rinnovamento culturale dell’epoca, dopo la laurea aveva girato l’Europa per conoscere e approfondire le nuove visioni pedagogiche, educative e formative.

Nel 1911 aveva fatto nascere la Dom Sierot, Casa degli Orfani, dove venivano messe in atto le sue idee e i suoi principi pedagogici: una Casa amministrata dal “Parlamento dei Bambini”, che stabiliva, indipendentemente dagli adulti, le leggi e le regole di convivenza. Per oltre trent’anni la Casa degli Orfani fu un’esperienza entusiasmante di convivenza libera, creativa e democratica.

Purtroppo, l’inizio della Seconda Guerra Mondiale e l’invasione nazista della Polonia mise drammaticamente fine a quell’esperienza: Korczak, i bambini e gli educatori della Dom Sierot, nell’agosto 1942 furono deportati e uccisi nel campo di sterminio di Treblinka.

Janusz Korczak avrebbe potuto salvarsi. Ma scelse di restare con i suoi piccoli, di non abbandonarli nel momento più difficile e tragico.

Una vita straordinaria, quella di Janusz Korczak.

Carlo De Poi, in forma di fiaba ci racconta la sua storia e quella della Repubblica dei Bambini, “una piccola isola in cui le leggi erano stabilite dai bimbi stessi e grazie alle quali, mentre tutto attorno era la guerra, regnavano rispetto, attenzione, cura dell’altro, modi non distruttivi di risoluzione dei conflitti. Un piccolo mondo a misura di piccole donne e piccoli uomini, basato su principi che la società dovrebbe necessariamente prendere a modello per poter sperare in un futuro migliore”.

L’appuntamento per la prima lombarda dello spettacolo è a Ponteranica per sabato 27 novembre, alle 21.

L’ingresso è a donazione libera e responsabile, con prenotazione obbligatoria al seguente link:

https://bit.ly/LEGGENDA

Info: www.erbamil.it

NOTA BIOGRAFICA

Il Collettivo di Ricerca Teatrale nasce nel 1979 fondato da Francesca De Martin, Paola Perin, Carlo De Poi e Renato Tomasella.

Si costituisce legalmente come Associazione Culturale senza scopo di lucro il 5 febbraio 1982.

Nati sull’onda del movimento teatrale che Eugenio Barba, fondatore e regista dell’ Odin Teatret di Danimarca, definì “Terzo Teatro”, gli attori scelgono di rappresentare quel teatro che “vive ai margini”, non rientrando nei canoni classici di quello tradizionale.Due gli elementi che caratterizzano i lavori del Collettivo: l’ironia e l’improvvisazione: “Non abbiamo mai seguito un copione scritto da altri” spiega De Poi, “li scriviamo noi, proponendo una cornice entro la quale, improvvisando, costruiamo la narrazione…”

Da circa 20 anni perseguono una linea di ricerca mettendo in scena storie realmente accadute ma dimenticate. “Sono storie esemplari di un dato periodo storico e che val la pena di raccontare e ricordare, in una società che, a causa dei repentini cambiamenti che l’attraversano, tende a perdere la memoria”, aggiunge il regista. La storica compagnia teatrale ha portato i suoi spettacoli in Italia, Europa e Sud America. Fra le oltre 60 rappresentazioni ideate e prodotte dal Collettivo di Ricerca Teatrale ricordiamo:“Drìo la stéla” sull’emigrazione italiana dell’ ‘800 in Sud America, “Don Galera” sulla vita di Monsignor Faè, “Anita” su vita e morte di Anita Garibaldi, “Il racconto del Parco” sulla nascita del Centro Culturale Fenderl e “Fila Fila Filandèra” sul lavoro in filanda.

