"Io sono così", Steven Cavagna in mostra a Seriate - BergamoNews

“Io sono così” è una mostra pensata e realizzata da Steven Cavagna all’interno delle EX officine Galli di via libertà a Seriate dove l’ artista presenta a 360 gradi opere pittoriche, sculture e istallazioni.

La mostra cerca di raccontare quanto e quando materiali poveri, scarti e oggetti di utilizzo comune possano creare opere intense che lasciano sensazioni inedite all’occhio del osservatore.

La ricerca della semplicità è una costante, valore molto forte in un periodo in cui l’ arte spesso è fin troppo carica di parole e lascia poco spazio alle sensazioni più spontanee.

All’ interno di questo spazio storico, si trovano opere con diverse sperimentazioni di materiali e tecniche, che caratterizzano da sempre le opere di Steven. I suoi quadri comunicano l’ imperfezione come valore, ci fanno sentire parte dell’ opera, ci rendono capaci di provare un’ emozione perché ci immedesimiamo con il nostro essere meravigliosamente imperfetti, senza mai abbandonare un senso e un’ estetica. L’arte diventa una cosa semplice, accessibile a tutti sia nel linguaggio e che nella sua espressione. E allora il percorso di opere che abbiamo di fronte a noi, non ha barriere, né limiti: le forme e le dimensioni vengono utilizzate in maniera libera e senza schemi definiti. Semplicità, contrasti, pluridimensionalità, costruiscono la nostra essenza a volte frastagliata, a volte spigolosa, ma sempre viva, sempre alla ricerca di nuovi stimoli.

Steven sa essere pittore, passando dall’acrilico, olio, polvere, al gesso, dalla tela all’istallazione, dimostrando l’ immenso lavoro e le grandi capacità tecniche che lo caratterizzano. La mostra è composta da quattro diversi percorsi che vanno dalle opere più minimaliste ai dipinti figurativi.

Inaugurazione 27 novembre alle 18.

Seriate, via Libertà 29 – orari di apertura dalle 10 alle 22.

Aperta il 26, 27, 28 novembre e il 3, 4, 5 dicembre.

