Gospel, jazz, pop e classica: concerti gratis la domenica in Piazza Matteotti - BergamoNews

Piazza Matteotti risuonerà per un mese intero delle note gospel, jazz, pop e classiche degli allievi del Centro Didattico produzione Musica.

L’idea è della pasticceria La Pasqualina che ha trasformato il proprio dehors collocato nel cuore di Bergamo in un vero e proprio palcoscenico allestito per cinque concerti in programma la domenica dal 28 novembre al 19 dicembre e giovedì 23 dicembre alle 11 con oltre sessanta musicisti riuniti in varie formazioni.

Un regalo alla città da parte della nota pasticceria e gelateria La Pasqualina i cui locali sono distribuiti tra Bergamo, in Via Borfuro 1, Almenno San Bartolomeo e Porto Cervo in Sardegna. Un modo per coniugare l’eccellenza della pasticceria con l’eccellenza dei giovani musicisti bergamaschi.

Si inizia domenica 28 novembre alle 11 con la musica degli Spicy Salmon, un quintetto nato al CDpM e che si è già esibito in diverse occasioni all’International Jazz Day e alla Casa della Cultura a Milano. Allinea la vocalist Alessia Marcassoli, la bassista Chiara Arnoldi, il tastierista Alex Crocetta, il sassofonista Nicholas Lecchi e il batterista Lorenzo Beltrami tutti musicisti under 25. La domenica successiva 5 dicembre sempre alle 11 sarà la volta del gospel del quartetto vocale NerAnima project della soprano Marilla Talarico accompagnato dal pianista Ermanno Novali.

Domenica 12 dicembre si esibiranno dieci cantanti jazz impegnati nello stile scat, reso celebre negli USA da Ella Fitgerald, Al Jarreu, Manhattan Transfer e in Italia da Gegè Telesforo e Lucio Dalla. Gli studenti hanno seguito il master estivo di perfezionamento del CDpM tenuto Paola Milzani e si sono esibiti all’Auditorium Modernissimo di Nembro e al Keller di Curno.

Il 19 dicembre sarà la volta del pop con gli allievi dei corsi di canto di Elena Biagioni, Giovanni Guerini, Mauro Ghilardini e Paola Milzani accompagnati dal gruppo del chitarrista Michele Gentilini e il batterista Matteo Milesi. La rassegna dal titolo Musica al Centro si conclude giovedì 23 dicembre sempre alle 11 con la musica classica con quattro giovanissimi pianisti della classe di Giuseppe D’Avino – Gabriele Mazzoleni, Michele Liut, Francesco Stiz e Jacopo Isolabella – impegnati in un repertorio che comprende brani di Schumann, Chopin, Rachmaninov e Debussy. La manifestazione de La Pasqualina è organizzata dal CDpM che opera in collaborazione con l’Assessorato all’Istruzione del Comune di Bergamo. Tutti i concerti sono ad ingresso libero e gratuito. Per informazioni 035 232708 www.lapasqualina.it www.cdpm.it

