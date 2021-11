Bottega del Coltello, lo storico negozio bergamasco nel cuore della città - BergamoNews

Dopo un breve periodo di ristrutturazione, la Bottega del Coltello di Via Pitentino è di nuovo aperta al pubblico con la sua vasta gamma di coltelli giapponesi, coltelli multifunzione svizzeri, lame professionali e cesoie. Lo storico negozio di Eligio Ambrosioni conserva ancora oggi l’anima più profonda della famiglia fondatrice che, da oltre 50 anni, offre prodotti d’eccellenza ed è capace di mettere al centro del proprio lavoro professionalità decennale ed esperienza quotidiana.

Bottega del Coltello resta al passo con le esigenze moderne dei suoi clienti e, infatti, è stata una delle prime aziende del settore a vendere i suoi articoli professionali anche online, sul suo e-commerce. Il progetto della Bottega risale ai primi anni ‘60 quando il forgiatore Tarcisio Ambrosioni e sua moglie Anna rilevano un piccolo negozio di affilatura e vendita. L’attività di famiglia è proseguita di generazione in generazione e ha acquisito, nel corso dei decenni, un riconoscimento sempre maggiore sul territorio bergamasco.

Dal 1972 è Eligio Ambrosioni, figlio dei fondatori, a occuparsi dell’attività della Bottega e, grazie alle costanti collaborazioni che è riuscito ad attuare con le più importanti aziende artigianali produttrici di coltelli e lame, Bottega del Coltello è oggi uno dei negozi nei quali è possibile avere maggior possibilità di scelta e un’infinita disponibilità di prodotti adatti alle necessità di ogni cliente. Anche il progetto dell’e-commerce è stata una sua idea, partita addirittura nel 2001.

Il negozio è ancora oggi un punto di riferimento per tutti coloro che sono appassionati di coltelli e per chi ne è alla ricerca per esigenze lavorative o sportive. All’interno del negozio è, infatti, possibile trovare sia coltelli per uso professionale, sia coltelli da collezione appartenenti alla realtà italiana e a quella internazionale.

Per offrire ai propri clienti un’eccellente gamma di coltelli e lame professionali, lo staff della Bottega è sempre molto attento alla selezione dei marchi da distribuire, di seguito alcuni dei marchi che troverete in negozio e online:

– MKM è sinonimo di qualità e innovazione ed è il brand di coltelli artigianali specifici per l’agricoltura e per i lavori domestici.

– Extrema Ratio vanta una produzione 100% Made in Italy e una finitura artigianale estremamente curata. Il marchio progetta e realizza coltelli destinati alla cucina professionale, alla caccia e all’uso da parte di militari o forze speciali.

– Zwilling è l’azienda che con i suoi coltelli dalla manifattura magistrale si pone come protagonista per i coltelli da cucina garantendo qualità eccezionale, precisione e taglio ottimale.

– Wusthof è uno dei marchi top di gamma dei coltelli da cucina professionali selezionati dallo staff dai professionisti della Bottega del Coltello che, nel corso degli anni, hanno acquisito esperienza in materia e dedicato un’area del negozio alle lame per l’uso in cucina.

All’interno del negozio è possibile trovare prodotti e coltelli specifici per ogni esigenza, ma anche prodotti per la cura del corpo come rasoi e tagliasigari, e affidarsi alla professionalità dei marchi esposti, oltre che ai consigli dei proprietari.

Per scoprire di più sulla realtà della Bottega del Coltello, vi invitiamo a visitare il negozio sito in Via Alberto Pitentino 2/b a Bergamo. Potrete contattare telefonicamente lo staff al numero 035 247087 o all’indirizzo email clienti@bottegadelcoltello.it. In alternativa, è possibile visitare il negozio online e scoprire gli oltre 5.000 prodotti disponibili.

