Bergamo capitale dell'Istruzione, al via venerdì gli Stati Generali della Scuola Digitale - BergamoNews

Bergamo. L’obiettivo è quello di capire dove sta andando la scuola, all’interno di una società completamente cambiata dalla pandemia e dall’uso massivo del digitale. Il 26 e 27 novembre, Bergamo sarà la capitale italiana dell’istruzione.

Mancano ormai 24 ore all’appuntamento con “Gli Stati Generali della Scuola Digitale”. L’evento, giunto alla 6° edizione, si propone di fare il punto sul tema dell’innovazione, della digitalizzazione della didattica e dei sistemi di apprendimento.

Negli spazi dell’ex centrale elettrica di via Daste e Spalenga, esperti di alto profilo (non solo del mondo della scuola) offriranno contributi e punti di vista originali, cercando di fare il punto sugli sviluppi, gli scenari e lo stato di salute dell’istruzione in Italia. L’evento sarà in forma mista, ovvero in presenza e a in diretta streaming.

Il dibattito sarà introdotto dal Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e verterà sull’utilizzo dei fondi della NextGenerationEU, sul ruolo della didattica nel processo formativo dei giovani post crisi, sullo stato attuale e sulle trasformazioni necessarie nelle strutture e infrastrutture per la scuola. Tanti i temi sul tavolo: come il futuro del libro nella scuola digitale, il rapporto tra tecnologia, istruzione e mondo del lavoro, ma anche il ruolo dei videogame e del pensiero scientifico nella costruzione dell’identità dei giovani e il ruolo della didattica nella ripresa del Paese.

Tra gli altri, interverranno il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, Dianora Bardi dell’Associazione Impara Digitale, Patrizia Graziani dell’Ufficio Scolastico territoriale di Bergamo, Marco Bentivogli di Base Italia, il giornalista Mattia Feltri, il filosofo Luciano Floridi, il professor Carlo Cottarelli, Stefano Quintarelli, il direttore di SkyTg24 Giuseppe DeBellis, il premio Nobel Carl Weiman, la Presidente di Indire Luigina Mortari, Marilù Chiofalo dell’Università degli Studi di Pisa, da Harvard il professor Howard Gardner (con un contributo scritto) e tanti altri ancora.

A coordinare i panel saranno l’Assessore all’istruzione del Comune di Bergamo e rappresentante di Anci Lombardia Loredana Poli, la giornalista Marianna Aprile, il vicedirettore di Skytg24 Omar Schillaci, Gianna Fregonara e Valentina Santarpia del Corriere della Sera, Pierangelo Soldavini del Sole24Ore, Davide Agazzi di Bergamonews e tanti altri ancora.

La partecipazione è gratuita ed è richiesta l’iscrizione al sito https://www.statigeneraliscuoladigitale.it. Organizzazione a cura del Comune di Bergamo, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – A. T. Bergamo e dell’Associazione Impara Digitale, con la collaborazione di BaseItalia e Copernicani, il patrocinio di INDIRE, della Provincia di Bergamo e di AGID. Main sponsor dell’evento sono Acer, Epson, C2Group; sponsor tecnico AK informatica e con la media partnership di Sky TG24, ANSA e Bergamonews.

IL PROGRAMMA

26 Novembre

Ore 9:00

Apertura lavori

COORDINA Loredana Poli, Assessore Istruzione ed Edilizia scolastica – Comune di Bergamo

Saluti istituzionali

Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo

Patrizia Graziani, Dirigente USR per la Lombardia, Ambito Territoriale Bergamo

Sessione Speciale

Patrizio Bianchi, Ministro dell’Istruzione

Luigina Mortari, Presidente Indire

Howard Gardner, Harvard Graduate School of Education

Panel 1

Ore 10:00 –12:00

COORDINA Paola Liberace, Consulente – Coordinatore Scientifico Istituto per la Cultura dell’Innovazione

Se impari ti assumo: quale formazione per il lavoro?

Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo

Marco Bentivogli, Coordinatore Base Italia

Costanza Turrini, Ideatrice e Project Manager Girls Code It Better

Nicola Modugno, Direttore ITS Umbria Smart Academy

Franco Amicucci, Presidente Skilla

Daniela Palma, Dirigente Scolastico

Panel 2

Ore 12:00 – 13:00

COORDINA Marianna Aprile, Giornalista

Sessione speciale

Mattia Feltri, Direttore dell’Huffington Post e giornalista de La Stampa

Luciano Floridi, Filosofo, Direttore Digital Ethics Lab, Internet Institute dell’Università di Oxford

Ore 13:00 – 14:15 Pausa

Panel 3

Ore 14:15 – 16:00

COORDINA Valentina Santarpia, Giornalista presso Corriere della Sera

Videogiochi in adolescenza: fuga dalla realtà o costruzione dell’identità?

Matteo Lancini, Psicologo, psicoterapeuta, Presidente Fondazione Minotauro

Elisa Lobefaro, Consultant

Emilio Cozzi, Giornalista, autore e divulgatore di cultura videoludica, eSport, spazio e innovazione tecnologica

Thalita Malagò, Direttore Generale IIDEA (Italian Interactive Digital Entertainment Association)

Panel 4

Ore 16:00 – 17:30

L’ecosistema Industria per la scuola

COORDINANO

Pierangelo Soldavini, Giornalista Il Sole 24 Ore

Francesco Sacco, Vicepresidente Impara Digitale, docente Università dell’Insubria e SDA Bocconi

Parte 1

La tecnologia per la scuola

La tecnologia per la scuola Produttore | Distributore | Rivenditore la filiera dell’industria tecnologica a servizio delle scuole: quali i benefici, le criticità e le aree di sviluppo

Massimo Pizzocri, Amministratore Delegato di Epson Italia e Vicepresidente europeo Divisione Videoproiettori

Massimiliano Rossi, Vice President EMEA PBU | Product Business Unit – Acer

Stefano Ghidini, Responsabile progetti education C2 Group

Parte 2

L’industria per la scuola

Industria e Scuola: quale integrazione possibile? Quali sono i pilastri dell’Industria 4.0? Come può la scuola preparare gli studenti per un nuovo futuro lavorativo?

Luigi Pessina, Director Public Sector Sales, Central and Eastern Europe, for Intel

Mariangela Orme, Responsabile Programmi di Formazione di Microsoft Italia

Mirco Michelini, Anitec-Assinform, Training Program Manager of Gi Group SPA

Gianpiero Morbello, Head of Brand & IOT Haier Europe

Panel 5

Ore 17:30 – 18:00

SESSIONE SPECIALE

Dialogo

Giuseppe De Bellis, Direttore Sky TG24

Carlo Cottarelli, Direttore Osservatorio sui conti pubblici italiani, Università Cattolica del Sacro Cuore

27 Novembre

Panel 6

Ore 9:00 – 11:00

COORDINA Davide Agazzi, Giornalista presso Bergamonews.it

Il libro e il “modo” digitale

Roberto Maragliano, Pubblicista, già professore universitario

Irene Enriques, Direttrice generale Zanichelli editore

Roberto Carraro, Docente Accademia di Brera

Paolo Tartaglino, Vicepresidente Associazione Italiana Editori

Roberto Devalle, Direttore generale Publishing De Agostini Scuola SpA

Angelo Bardini, Ambassador Indire, membro del Forum del libro

Lorella Carimali, Docente di matematica e fisica, scrittrice, presidente di (R) evolution e GTPAmbassador

Panel 7

Ore 11:00 – 13:00

COORDINA Omar Schillaci, Vice direttore presso Sky TG24

Digitalizzare la scuola

Loredana Poli, Assessore Istruzione ed Edilizia scolastica – Comune di Bergamo

Stefano Quintarelli, Presidente Advisory Group on advanced technologies UN/CEFACT

Marco Campione, Esperto di politiche pubbliche per l’istruzione

Andrea Benassi, Tecnologo della Ricerca a INDIRE

Laura Biancato, Dirigente scolastico

Luca Andreini, Head of Bergamo per Visionary

Ore 13:00 – 14:15 Pausa

Panel 8

Ore 14:15 – 15:45

COORDINA Gianna Fregonara, Corriere della Sera, responsabile settore Scuola e Università

Innovazione e sostenibilità. Nuovi paradigmi dei sistemi educativi.

Le tre dimensioni dell’apprendimento: verticalità, ampiezza e profondità. Il sistema educativo e le reti. Le competenze per il futuro.

Dianora Bardi, Presidente Associazione Centro Studi Impara Digitale

Cristina Grieco, Consigliera Ministro dell’Istruzione – Rapporti con Regioni e Province Autonome e filiera VET

Rodolfo Pinto, Managing Partner Pnsix

Edoardo Albinati, Scrittore e insegnante nel carcere di Rebibbia

Francesco Sacco, Vicepresidente Impara Digitale, docente Università dell’Insubria e SDA Bocconi

Rosalba Rotondo, Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo “Ilaria Alpi – Carlo Levi”, Scampia – Napoli

Panel 9

Ore 15:45 – 17:45

COORDINA Marilù Chiofalo, Fisica all’Università di Pisa e Direttrice della sezione Discover di QPlayLearn, Associazione Donna e Scienza

Educare al pensiero scientifico: il come e il perché di una rivoluzione.

Educare al pensiero scientifico nell’era delle tecnologie digitali e quantistiche

Sabrina Maniscalco, Professor of Quantum Information and Logic at the University of Helsinki, CEO of Algorithmiq Ltd

Andrea Ferrara, Professore Ordinario, Scuola Normale Superiore, Pisa

Marisa Michelini, Professore Ordinario di Didattica della Fisica all’Università di Udine, Presidente GIREP

Cristina Lazzeroni, Professor in Particle Physics

Stefano Sandrelli, Direttore Office of Astronomy for Education, Italy Cente, dell’International Astronomical Union

Claudia Giudici, Pedagogista, Presidente di Reggio Children

Speciale

Carl Wieman, Stanford Graduate School of Education, 2001 Nobel Laureate in Physics

Intervista speciale a Carl Wieman, Premio Nobel per la Fisica

A cura di Marilù Chiofalo

Chiusura lavori

Ore 17:45 – 18:00

SINTESI E RIFLESSIONI

Loredana Poli, Assessore Istruzione ed Edilizia scolastica – Comune di Bergamo

Dianora Bardi, Presidente Associazione Centro Studi Impara Digitale

