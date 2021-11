Agnellino cade in un canale, salvato dai vigili del fuoco - BergamoNews

Antegnate. Un agnellino è caduto in un canale ad Antegnate.

Intorno alle 15 i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Romano di Lombardia sono intervenuti in via Brescia per recuperalo.

L’animale, infreddolito e bagnato, è stato consegnato al sindaco del paese, Maria Angela Riva. Sarà lei a riportarlo al legittimo proprietario.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!