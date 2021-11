A Leolandia è già Natale e si festeggia con un regalo speciale - BergamoNews

A Leolandia i regali di Natale si scartano in anticipo! A partire dal 13 novembre il parco a tema numero 1 in Italia su Tripadvisor, si veste di magia con il Natale Incantato e, per festeggiare mezzo secolo di storia del divertimento, accoglie i suoi ospiti con una grande sorpresa: il Museo di PJ Masks City, una nuova attrazione in esclusiva mondiale dedicata a tutti i piccoli fan della serie TV campione di ascolti in Italia e all’estero.

Giuseppe Ira, Presidente di Leolandia, dichiara: “Il nostro è da sempre il parco più amato dai bambini: a Leolandia si vive la vera magia del Natale, che scalda i loro cuori e lascia anche i grandi a bocca aperta. Per noi questa stagione ha il sapore della rivincita dopo due anni di chiusure. Il più grande augurio che possiamo fare ai nostri ospiti è quello di un ritorno alla normalità nel più breve tempo possibile e il nostro regalo è la possibilità di vivere momenti davvero magici ed unici che rimarranno per sempre indelebili nei loro ricordi”.

Confermata la promozione che prevede, per coloro che visitano il parco nel periodo del Natale Incantato, in aggiunta al secondo ingresso da sfruttare entro la fine della stagione,un altro ingresso omaggio da utilizzare in primavera, entro il 31 maggio 2022, in base al calendario pubblicato sul sito www.leolandia.it. Sempre sul sito del parco è possibile acquistare biglietti a data fissa o libera: considerato il periodo, un’idea regalo perfetta!

