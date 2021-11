Rai Storia: Papa Giovanni XXIII, ritratto a 140 anni dalla nascita - BergamoNews

Giovanni XXIII, Papa per meno di cinque anni e oggi santo per la Chiesa cattolica, è stato un uomo dell’incontro e un diplomatico alla ricerca della pace. A lui è dedicato il doc di Antonia Pillosio, in onda mercoledì 24 novembre alle 22.10 su Rai Storia per il ciclo “Italiani”.

Il pontificato di Angelo Roncalli – pontificato breve e di transizione, come lo avevano pensato i cardinali elettori nel conclave del 1958 – rappresenta uno spartiacque nella storia della Chiesa: basti pensare alla convocazione del Concilio Vaticano II. Il profilo diplomatico della sua azione (in particolare per quello che riguarda la questione comunista e la guerra fredda) ha un particolare significato per la sua incisività, ma anche perché si fonda su una storia personale di “diplomazia pastorale” e di cultura dell’incontro.

Il documentario è costruito sulla base di spunti biografici inediti suggeriti in momenti diversi da don Ezio Bolis, direttore della Fondazione Papa Giovanni XXIII, dal cardinale Loris Capovilla, suo segretario personale, dallo studioso Marco Roncalli, pronipote di Papa Giovanni XXIII e dal cardinale Paul Poupard, testimone di quei momenti.

L’ampio materiale documentario è corredato da immagini, fotografie e spezzoni cinematografici provenienti dallo archivio della Fondazione Giovanni XXIII. Dopo brevi cenni ai primi, importanti passi del ministero pastorale di Roncalli a fianco del vescovo di Bergamo monsignor Radini Tedeschi, il doc passa in rassegna la vita del pontefice, concentrandosi su alcuni dei decenni più drammatici e ricchi di avvenimenti nella storia moderna della Chiesa, d’Italia e del mondo. Il tutto anche attraverso contributi video dalle Teche Rai.

