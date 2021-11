Pennelli e colori al posto di armi: al Donizetti Opera trionfa il reggimento della bellezza - BergamoNews

Bergamo. Pennelli, secchi di vernice, danze al ritmo di tamburi e bonghi. Niente armi o violenza. Solo amore e bellezza. Ha trionfato in grande stile il cast internazionale della “Fille du régiment”, Opéra comique in due atti di Gaetano Donizetti, il terzo titolo in programma al Donizetti Opera Festival 2021.

Da Bergamo a Cuba, dalla Spagna agli USA. Un mix di culture a nazionalità diverse ha reso frizzante l’energia sprigionata in occasione della prima al Teatro Donizetti domenica 21 novembre. Nei panni della protagonista Marie, Sara Blanch, la giovane e talentuosa cantante catalana, apprezzatissima dal pubblico. Ovazione anche John Osborn, carismatico tenore americano, nel ruolo di Tonio, l’amato di Marie, che ha consacrato il suo nome tra le star indimenticabile del Donizetti Opera con la mitica aria “dei nove do”: il bis è stato acclamato dal pubblico subito dopo la prima esecuzione.

La “Fille di régiment”, presentata al Festival Donizetti Opera nell’originale francese -fruibilissima anche per chi non conosce la lingua – e nell’edizione critica di Claudio Toscani, è stata diretta dal giovane e talentuoso Michele Spotti, specialista di questo repertorio di belcanto romantico.

L’opera è uno schiaffo alla guerra in tutte le sue forme. La regia di Luis Ernesto Donas – che fa un parallelo fra l’epopea dei granatieri di Napoleone e quella dei “barbudos” di Castro, in una Cuba – è riuscita a enfatizzare la visione ironica che già Donizetti dava della guerra, un “John Lennon ante litteram” senza ombra di dubbio.

L’opera è anche un manifesto contro a ogni forma di discriminazione e snobismo sociale. In una dimensione ispirato alle opere di Raul Martinez, pittore cubano, si confrontano e si scontrano due mondi, uno coloratissimo proiettato sull’avvenire e l’altro in bianco e nero, chiuso nella nostalgia del passato. Di questa fazione fa parte La Marquise de Berkenfield, interpretata da una magistrale Adriana Bignagni Lesca.

Il ponte che unirà i due universi contrapposti sarà l’amore, quello universale per i figli, per la libertà, per il cambiamento e il progresso.

