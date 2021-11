Pascal Campion illumina il Natale di Lovere - BergamoNews

Lovere. Ritorna a Natale, per la decima edizione, “Lovere, il Borgo della luce”, un progetto nato per valorizzare le bellezze architettoniche, storiche ed artistiche di uno de “I Borghi più belli d’Italia”.

L’artista franco-statunitense Pascal Campion, che da tempo collabora con DreamWorks, Paramount, Disney, Marvel, Art Director della serie “Green Eggs and Ham” di Netflix e Warner Bros, coautore dei pinguini di Madagascar e illustratore per il New Yorker, sarà protagonista di questa edizione natalizia del Borgo della luce.

Diecimila mq di palazzi affacciati sul lungolago e nel Borgo antico saranno illuminati dalle proiezioni delle opere che raccontano l’atmosfera del Natale con la semplicità e la leggerezza della vita quotidiana, secondo il pensiero dell’artista che si può riassumere in queste parole: “sii più felice che puoi con quello che hai: per essere felici è importante imparare ad apprezzare le piccole, semplici cose che ci riempiono la giornata”.

“Le illustrazioni di Pascal Campion – spiega il Sindaco Alex Pennacchio – valorizzano l’importanza di passare il tempo assieme a chi amiamo, di dedicare loro le giuste attenzioni, la bellezza di prendersi del tempo per sé e di coltivare le proprie passioni ogni giorno, magari davanti a un caffè. Questo è l’augurio che l’Amministrazione comunale intende rivolgere ai propri cittadini e a tutti coloro che avranno l’opportunità di frequentare Lovere durante le prossime festività”.

Il progetto “Lovere, Borgo della luce” ha saputo creare sin dalla sua prima edizione un’atmosfera incantata: le opere d’arte proiettate hanno acquistato nuova vita e dimensione, trasmettendo al tempo stesso nuove prospettive e vedute del Borgo antico, animando gli storici palazzi del paese che si riflettono di nuova luce nelle acque del lago. Non solo effetti luminosi, ma un percorso creativo che coinvolge ogni anno artisti di fama internazionale, che bene si inseriscono nell’ampia tradizione culturale della Cittadina.

“Il Borgo della luce – racconta l’Assessore al Turismo Sara Raponi – prenderà vita e si animerà di nuovi colori e immagini suggestive alle ore 17:00 di sabato 27 novembre, accompagnato dalle note natalizie dal Corpo Bandistico di Lovere e dalle scenografie del Silence Teatro. Le proiezioni potranno essere ammirate tutte le sere dal tramonto a mezzanotte fino al 9 gennaio 2022. Durante questo periodo l’artista Pascal Campion si recherà appositamente a Lovere dalla California per una visita in occasione della quale potrà farsi conoscere dal pubblico italiano e ammirare le sue creazioni in una prospettiva del tutto nuova e particolare”.

Per approfondimenti è possibile visitare il sito internet ufficiale dell’artista: https://gallerypascal.com

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!