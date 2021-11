L’albero di Natale di Bergamo arriva dalla Val Seriana: “È il simbolo di dialogo e collaborazione” - BergamoNews

Bergamo. Anche il Natale 2021 della città di Bergamo sarà caratterizzato da un maestoso albero donato dalla Val Seriana: per il secondo anno, un abete di 15 metri, al momento ancora a Gorno e soggetto al taglio obbligato per problemi di sicurezza, sarà collocato nel cuore di Bergamo. Un segno di vicinanza e di generosità di privati e imprese della Valle che intendono rafforzare il legame che unisce il capoluogo al territorio.

“Anche quest’anno abbiamo accolto con piacere l’invito del Duc di Bergamo a fornire un albero proveniente dal nostro territorio. L’albero che dalla nostra Val Seriana arriva nel centro di Bergamo rappresenta infatti tutti noi bergamaschi – commenta Giampiero Calegari, Presidente della Comunità Montana Valle Seriana -. Un gesto simbolico, che evidenzia ancora una volta il legame a doppio filo tra le valli e i cittadini del capoluogo”.

“Ancora una volta possiamo dire che attraverso la sinergia e la partecipazione dei diversi enti si possono raggiungere tanti obiettivi – sottolinea il Presidente di Promoserio, Maurizio Forchini -; l’albero di Natale rappresenta un esempio di sincera collaborazione tra la ValSeriana e la città di Bergamo, unite con lo scopo comune di sostenere il territorio anche in vista delle iniziative di valorizzazione previste per Bergamo Brescia Capitali della Cultura 2023”.

I lavori di allestimento dell’albero inizieranno mercoledì 24 novembre, giorno in cui verrà a partire dalle ore 9 sarà tagliato e trasportato da Gorno a Bergamo, in piazza Vittorio Veneto.

Il progetto, fortemente voluto dal DUC – Distretto Urbano del Commercio di Bergamo, dal Comune di Bergamo, da Comunità Montana Valle Seriana, Comune di Gorno e Promoserio si inserisce all’interno delle iniziative natalizie della città di Bergamo.

L’albero di Natale di Bergamo arriva dalla Val Seriana

“Per il secondo anno la città riceve in regalo un dono bellissimo dagli amici della Valle Seriana – commenta Nicola Viscardi, Manager del DUC – Distretto Urbano del Commercio di Bergamo -, simbolo di un legame di vicinanza comunitaria e di una solida collaborazione anche in vista della sfida di Bergamo e Brescia capitali della cultura nel 2023, in cui il coinvolgimento di tutto il nostro territorio provinciale sarà fondamentale”.

