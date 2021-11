Inflazione, l'indagine di Federconsumatori sui prezzi di colazione al bar e pranzo di lavoro - BergamoNews

Bergamo. “Pranzi quasi spartani (per il servizio) a menù fisso o con poche varianti, con costi relativamente accessibili ma significativamente precursori dell’incremento dell’inflazione”.

Federconsumatori ha fatto una ricerca visitando a campione 18 bar e 18 ristoranti-pizzerie presenti in Città.

“Fare colazione al bar per alcune fasce di cittadini che iniziano la giornata fuori casa è sempre stata una consuetudine e da diverso tempo anche a mezzogiorno molte persone pranzano nei locali preferendoli al pasto portato da casa – scrive l’associazione -. Per avere un’idea della situazione abbiamo verificato i prezzi delle colazioni (cappuccino e brioche) e dei pranzi di lavoro”.

Già che c’erano hanno verificato anche le condizioni nei bagni di maschi e di femmine per annotare dotazioni e carenze.

Cappuccio e brioche costano da un minimo di 2,20 euro a un massimo di 3,80. Il cappuccio costa in media 1,52 euro, la brioche 1.19.

Per un pranzo di lavoro si paga da 7 euro per avere soltanto un primo e mezzo litro d’acqua, sino a 16 euro per primo, secondo, acqua e caffè. La media per un pranzo di lavoro è di 11,92 euro.

Capitolo interessante è vedere la possibilità di scelta tra la varietà di piatti offerti dai diversi menù, così come sapere se il menù proposto contiene il caffè (10 locali) e/o il vino, previsto in soli 3 locali sui 18 testati.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!