Il nuovo singolo di Fernando Tovo: “Vuole essere un omaggio alle donne” - BergamoNews

Esce “Mina”, il nuovo singolo del chitarrista e cantante bergamasco Fernando Tovo. Disponibile dal 24 novembre, ha un significato particolarmente intenso: vuole essere un omaggio alle donne da parte di un uomo.

Illustrando com’è nato questo nuovo lavoro, Fernando Tovo spiega: “Il 25 novembre del 2020 “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” ho sentito una intervista radiofonica a una donna che, vittima di violenza domestica, è riuscita con grande determinazione ad allontanandosi dal compagno violento ricostruendosi una nuova vita. Mi ha colpito molto la forza di questa persona. Nei mesi successivi poco alla volta ha preso forma la canzone che oggi voglio farvi ascoltare e che vuole essere un omaggio alle donne, da parte di un uomo”.

Musica e testo: Fernando Tovo

Produzione artistica: Michele Lombardi

Musicisti: Alessandro Lampis (batteria), Luca Lombardi (basso elettrico) Michele Lombardi (tastiere)

Registrazione, arrangiamento, voce, cori, chitarre elettriche e acustiche: Fernando Tovo

Fotografia di copertina: Simone Aglioni

Etichetta discografica: Level49

Editore: Libreria dello studente

Distribuzione digitale: Artist First

IL VIDEO SU YOUTUBE

Fernando Tovo

Prima di diventare chitarrista professionista segue un lungo percorso formativo. Inizia l’attività musicale alla fine degli anni ‘80 collaborando con diverse band, nello stesso periodo si avvicina alla musica jazz. Frequenta per due stagioni 1993/94 i corsi di strumento del CDPM di Bergamo come allievo di Dario Faiella, e segue nello stesso periodo i corsi di teoria e solfeggio (Sergio Orlandi) armonia e musica di insieme (Carlo Magni). Prosegue gli studi di armonia e chitarra Jazz a Milano con il Maestro Sandro di Pisa.

Nel 2013 consegue il Master triennale in Chitarra Moderna presso l’Accademia del Suono di Milano sotto la Guida di Luca Meneghello. Partecipa a seminari tra gli altri con: Mike Stern, Gigi Cifarelli, Luca Colombo, Larry Carlton, Gavin Harrison, Walter Calloni e Ellade Bandini. Si esibisce da tanti anni con varie formazioni in Teatri e festival; tra questi: Teatro Olimpico di Sabbioneta (MN), Teatro Donizetti di Bergamo, Teatro Ponchielli di Cremona, Teatro Sociale di Bergamo, Teatro Nazionale di Milano dove nel 2016 ha lavorato per Stage Entertainment (chitarrista solista nel musical Footloose). Notte Bianca Genova (per la comunità di S. Benedetto al Porto di Don Andrea Gallo), Cinisi (Palermo) e Live club di Trezzo sull’Adda. Scrive canzoni da diversi anni. Nel 2019 ha composto le musiche originali per la trasmissione radiofonica “Sogno (ma forse no)” andata in onda in quindici puntate sul secondo canale della Radio Svizzera Italiana.

Ha pubblicato due album per l’etichetta discografica italiana indipendente Level49, nel 2020 “Due isole” anticipato dal singolo “Togliersi la mascherina” e nel 2021 “Sogno (ma forse no)” inoltre partecipa al progetto Different Styles vol. II e vol. III e alle raccolte Men at work, sempre per l’etichetta Level49.

Canale Spotify Artista: https://open.spotify.com/artist/4Qi6VD9zJchr3obx224plE?si=tViTrJUzRjyl3sPj8OUN0Q

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!