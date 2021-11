Bohemian Rhapsody, Wolverine - L'immortale o The millionaire? La tv del 24 novembre - BergamoNews

Per la prima serata in tv, mercoledì 24 novembre su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Bohemian Rhapsody”.

I Queen con la loro musica e il loro straordinario frontman Freddie Mercury hanno mandato in frantumi ogni stereotipo e convenzione, divenendo uno dei gruppi più amati della storia della musica mondiale. L’ascesa della band attraverso le loro iconiche canzoni e i loro suoni rivoluzionari e lo stile di vita di Mercury sfuggono a ogni controllo prima di portare alla trionfante reunion alla vigilia del Live Aid nel 1985, dove il cantante è chiamato ad affrontare la malattia che lo porterà alla morte e a guidare i compagni in una delle più grandi performance mai viste prima su un palco.

Su RaiDue alle 21.20 andrà in onda la fiction “Mare fuori”. L’Istituto di detenzione minorile è un’interruzione di tempo e spazio per i ragazzi ritenuti pericolosi per la società in cui vivono. Qui dentro hanno modo di capire chi sono stati, chi sono e chi vogliono essere.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Zona bianca“, il talk-show condotto da Giuseppe Brindisi, mentre su La7 alle 21.15 “Non è L’Arena“, condotto da Massimo Giletti.

Canale5 alle 21.35 trasmetterà la fiction “Storia di una famiglia perbene”.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.25 c’è “Wolverine: l’immortale”; su Rai4 alle 21.20 “World Invasion”; su La7D alle 21.30 “Risvegli”; su La5 le 21.05 “La riscossa delle nerd”; su Iris alle 20.55 “The millionaire”

Su Rai5 alle 21.15 spazio a “Muti prova Aida”. Retroscena dell’Aida di Verdi, un percorso formativo che guida il pubblico al cuore dell’opera italiana. Il programma attraversa i 4 atti dell’opera, concentrandosi sui momenti – chiave del dramma, attraverso lo sguardo e l’esperienza di uno dei più grandi direttori d’orchestra del mondo.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip” e su Italia2 alle 21.10 “One piece”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!