Bergamo: nuove aggressioni in carcere ai danni degli agenti di polizia penitenziaria, la denuncia dei sindacati - BergamoNews

Bergamo. Nuove aggressioni in carcere ai danni degli agenti di Polizia Penitenziaria in forza al reparto di Bergamo. Le denuncia il sindacato Fns Cisl che parla di due “momenti distinti e scollegati tra loro” tra il pomeriggio del 22 e la notte del 23 novembre.

Secondo il sindacato, due detenuti avrebbero dato sfogo alle loro pulsioni aggredendo, “per ragioni che a primo acchito appaiono irrazionali ed immotivate”, gli agenti della Penitenziaria.

Il primo episodio si sarebbe consumato lunedì pomeriggio. “Un ristretto si è contraddistinto per un’inaudita violenza verbale ed avrebbe persino rivolto degli sputi addosso al Poliziotto – riporta in una nota il segretario generale Francesco Trové – ‘reo’ di averlo invitato a recarsi al Teatro per delle attività in favore dei detenuti”.

Il secondo episodio, invece, risalirebbe alla notte del 23 novembre, quando alcuni agenti sarebbero intervenuti per sedare una lite tra detenuti. “Uno di loro – continuano dal sindacato – ha inaspettatamente rivolto la sua ira nei confronti del personale accorso, colpendo due agenti che hanno riportato ferite con prognosi di 7 giorni ciascuno”.

“Le condizioni lavorative del personale di Polizia Penitenziaria sono estremamente precarie ed insicure – conclude il sindacato -. Chiediamo con forza un sollecito intervento da parte dell’Autorità Dirigente del carcere affinché simili episodi trovino la giusta e tempestiva risposta, non potendo tollerare che simili gesti restino impuniti”.

