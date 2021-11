Bergamo è una delle città più innovative, digital e smart d’Italia - BergamoNews

Bergamo è una della città più innovative, smart e digitali del nostro Paese: lo stabilisce la graduatoria 2021 dell’IcityRank, la ricognizione che ForumPA svolge tutti gli anni per stabilire quale sia il livello di digitalizzazione e innovazione dei servizi della Pubblica amministrazione del nostro Paese.

Dopo un 2020 con una classifica diversa dal solito (complice l’emergenza sanitaria, il rapporto si concentrò sul solo capitolo della trasformazione digitale degli enti), FPA torna a stilare un rapporto tradizionale, che analizza, cioè, i tanti asset che reggono il tema dell’innovazione nelle città del nostro Paese, 36 indicatori che calcolano circa 128 variabili diverse. Tra i principali di capitoli in approfondimento, i servizi online, le app municipali, i social network, gli open data, il wifi pubblico, i sistemi IOT.

Bergamo è quarta nella classifica 2021, dietro le sole Firenze, Milano e Bologna, a pari punteggio con Roma e Modena. Le altre città lombarde sono Brescia 17ª, Cremona al 18° posto, Pavia al 23°, Lodi 37ª, Lecco e Mantova al 45° e 47° posto, Sondrio 66ª, Como 77ª.

Bergamo eccelle per i servizi online ai cittadini, una categoria guidata proprio dal capoluogo orobico insieme a Cremona e Verona; è seconda, dietro la sola Firenze, per i sistemi di wifi pubblico grazie al BergamoWifi. Tutti questi risultati consentono a Bergamo di crescere ancora, quindi, nella classifica di quest’anno.

“L’indice della trasformazione digitale pubblicato da FPA dimostra ancora una volta che la pandemia per Bergamo è stata un’accelerazione di processi di innovazione. – commenta l’Assessore all’innovazione Giacomo Angeloni, presente alla presentazione della graduatoria – Lavorare con i cittadini sulla digitalizzazione non è solo un investimento nel software, ma è anche nell’accompagnamento dei cittadini nell’utilizzo dello strumento (come, per esempio, la diffusione dello SPID). Continuiamo a innovare con la consapevolezza che il futuro dovrà sempre di più vederci investire sul data management: siamo infatti convinti che non si possa governare senza comprendere le dinamiche attraverso l’analisi e la elaborazione della grandissima mole di dati che emergono dalle esigenze dei cittadini e dalle azioni dell’Amministrazione. Ora al lavoro per migliorare i nostri sistemi: tra le iniziative che stiamo mettendo in cantiere, anche la realizzazione di un’infrastruttura wifi unica per Bergamo e Brescia in vista del 2023, anno in cui le due città saranno Capitale Italiana della Cultura.”

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!