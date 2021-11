Muriel salva l'Atalanta in Svizzera, con lo Young Boys tante emozioni: finisce 3-3 - BergamoNews

Champions league

Muriel salva l’Atalanta in Svizzera, con lo Young Boys tante emozioni: finisce 3-3

I bergamaschi, passati per due volte in vantaggio, non riescono a difendere il risultato e anzi rischiano di uscire con zero punti dal confronto con gli svizzeri. Decisivo, alla fine, il gol siglato su calcio di punizione dal bomber colombiano, entrato da pochi secondi