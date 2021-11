“Innovare come le startup: approcci, metodi e strumenti”: 4 incontri per imparare - BergamoNews

Per capire come si può generare e gestire un processo di innovazione, Bergamo Sviluppo organizza il percorso di approfondimento “Innovare come le startup: approcci, metodi e strumenti”.

Il percorso è strutturato in 4 brevi incontri dal taglio pratico, ciascuno focalizzato su un tema specifico, che affronteranno, da diversi punti di vista, il concetto di “innovazione” e le sue possibili declinazioni, fornendo strumenti e indicazioni per trasformare le idee in progetti di successo. Questo il programma degli incontri, che si terranno dalle 15 alle 18 in modalità webinar:

1) THE STARTUP WAY: PENSARE COME LE STARTUP – 2 dicembre

Per velocizzare e rendere efficaci i processi di decisione e di ideazione in azienda, possono essere adottati alcuni strumenti derivanti dal mondo startup, come il Lightning Decision Jam per la risoluzione di problemi e il Brain Sprint per la strutturazione di nuove idee di business.

2) STRUMENTI PRATICI PER INNOVARE IL TUO MODELLO DI BUSINESS ADATTANDOLO ALLE ESIGENZE DEI CLIENTI – 9 dicembre

Prima di avviare un progetto d’impresa è fondamentale costruire il Business Model Canvas, uno strumento di gestione strategica che permette di definire e lavorare sui vari elementi della propria idea in maniera dinamica e innovativa.

3) PROGETTARE SERVIZI DI VALORE PER L’UTENTE CON L’APPROCCIO DEL SERVICE DESIGN – 14 dicembre

Dalle esigenze degli utenti allo sviluppo dell’offerta, attraverso la progettazione della user experience, l’approccio del service design permette di sviluppare soluzioni innovative per mercati in costante evoluzione.

4) NUOVI STRUMENTI E PROCESSI PER COSTRUIRE STRATEGIE DIGITALI EFFICACI – 16 dicembre

Per un’impresa essere digitale non deve solo significare essere social o comunicare online, bensì intercettare gli utenti e i potenziali clienti attraverso un processo automatico, sistematico, esponenziale e misurato.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione sul sito di Bergamo Sviluppo. È consigliata la partecipazione a tutto il percorso di approfondimento, ma è comunque possibile iscriversi ai singoli incontri.

Info: www.bergamosviluppo.it – 035-3888019

Referente iniziativa: Francesca Raso – email raso@bg.camcom.it

