I fabbisogni dell'impresa 4.0 nell'era post-Covid - BergamoNews

Bergamo. Seppur si scorge la luce in fondo al tunnel, non siamo ancora fuori dalla pandemia. Il pericolo di nuove varianti e la campagna vaccinale da completare pongono infatti l’allarme su una possibile recrudescenza del Covid. In un contesto storico così difficile, delineato dall’incertezza e dalla flessibilità del mercato, si guarda alla fine del 2021 auspicando una ripresa economica, anche grazie ad una corretta gestione dei fondi della Next Generation, per uscire dal periodo di crisi e rilanciare l’impresa.

Tuttavia la ripartenza che pur si registra nel secondo trimestre non è uniforme, con alcuni colli di bottiglia che possono ostacolarne l’abbrivio. In particolare per quanto riguarda il mercato del lavoro. Non solo perché abbiamo ancora uno dei tassi di occupazione più bassi d’Europa (58,1% contro una media Ue del 67,7%), ma anche perché molte imprese cercano lavoratori qualificati,

purtroppo senza trovarli.

L’idea di questo appuntamento è quella di delineare come sta ripartendo il mercato del lavoro, quali i cambiamenti che lo stanno interessando e quali altri dobbiamo aspettarci in futuro, come

anche illustrare quali siano i profili maggiormente ricercati dalle aziende in termini di competenze, esperienze e attitudini. Inoltre, c’è l’obiettivo descrivere i fabbisogni, le problematiche, le difficoltà che le aziende stanno incontrando e, laddove possibile, fornire delle soluzioni a quest’ultime. Senza dimenticare di analizzare ciò che riguarda la nascita di nuovi profili professionali, le condizioni dello smartworking, gli strumenti di informatizzazione avanzata.

Un focus particolare sarà dedicato agli strumenti esistenti, oltre a quelli potenzialmente attivabili, per favorire l’incontro tra domanda e offerta, a cui tra l’altro il Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza riserva rilevanti interventi. Nel PNRR vengono infatti messi a disposizione 8,3 miliardi di euro: 4,9 per il programma Garanzia occupazione lavoro (Gol), 1,5 miliardi per riformare i Centri per l’Impiego, 1,3 miliardi per il Piano nazionale per le nuove competenze. In tale contesto, è fondamentale capire come queste risorse verranno “messe a terra”.

Infine, la scelta di tenere questo evento a Bergamo è fondata sulla volontà di rilanciare l’immagine di un territorio fortemente colpito dal Covid. Ma che è anche in grado, per struttura del tessuto

produttivo e vitalità delle imprese, di ripartire con forza. Per questo, ai fabbisogni dell’impresa 2.0 nel mondo post-pandemia, questo evento ambisce a fornire risposte e, possibilmente, lanciare un messaggio di speranza.

Mercoledì 15 dicembre alle 10 a Bergamo, nella Sala Comunale “Ferruccio Galmozzi”, si terrà un convegno sui fabbisogni dell’impresa in era post- covid.

Un evento a cui parteciperanno Pier Luigi Celli con un intervento sulle prospettive di ripartenza dell’Italia; l’Assessore delle Politiche Sociali del Comune di Bergamo, Marcella Messina; dirigenti di Adecco (Andrea Di Lucca, Valentina Pezzoni e Alessandro Borgialli); Confimprenditori, con il vicepresidente nazionale Gerardo Santoli.

L’appuntamento punta a delineare l’impatto della pandemia sulle imprese e sul mercato del lavoro, con approfondimenti sia sull’attuale mismatch tra domanda e offerta, sia su scenari e trend futuri, anche in ragione delle riforme in cantiere e degli obiettivi fissati dal Piano di Ripresa e Resilienza. Nel concreto, l’evento mira a fornire risposte e soluzioni alle imprese e alla comunità, con un focus sulle politiche attive, sempre più decisive per rispondere alle necessità della transizione ecologica, di innovazione produttiva, di aumento di competitività del tessuto economico.

